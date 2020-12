Relançons MTL : un cri du cœur pour la survie et la relance du centre-ville

MONTRÉAL, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Forum stratégique sur le centre-ville tenu dans le cadre du mouvement Relançons MTL, propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et ses partenaires, a eu lieu hier au Palais des congrès de Montréal. Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles du Canada, Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, et Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, ont participé à l'événement. Lors du Forum, près de 300 participants ont pu interagir avec plus de 15 représentants d'industries et décideurs publics sur les mesures à prioriser afin de relancer rapidement le cœur de la métropole.

Dans le cadre de l'événement, de nombreux partenaires stratégiques ont soulevé les défis importants exacerbés par la pandémie et confirmé l'inquiétude dénotée quant à la vitalité du secteur. Ceux-ci craignent que la pandémie cause la fermeture ou la relocalisation de plusieurs entreprises, commerces et restaurants et que sans intervention substantielle des gouvernements, le rôle du centre-ville comme locomotive économique du Québec et du Grand Montréal soit menacé.

Les participants, appelés à prioriser les enjeux et recommandations issus du Plan d'action pour renforcer le centre-ville de Montréal, ont exprimé leurs plus vives inquiétudes pour les 7000 entreprises du secteur, dont seulement 5 à 10 % des employés du centre-ville travaillent actuellement à partir du bureau. En réponse à cette préoccupation, les participants ont priorisé le rehaussement de l'avantage de travailler au centre-ville, en consolidant son rôle de locomotive économique. À court terme, les acteurs du milieu souhaitent que l'on fasse la promotion des avantages du travail en présentiel et que l'on reconnaisse les employeurs qui favorisent le retour des travailleurs au centre-ville dans le respect des directives de santé publique.

À plus long terme, les participants se sont prononcés en faveur de plusieurs actions qui permettront de diversifier le profil économique du centre-ville en y attirant davantage d'entreprises des secteurs émergents et en favorisant les synergies entre ces entreprises. Les représentants des secteurs de l'immobilier, de la création et du commerce de détail, entre autres, ont également plaidé pour remettre de l'avant les avantages distinctifs du centre-ville de la métropole, qui le rendent attrayant tant pour ses résidents et ses travailleurs que pour les étudiants et les touristes. Pour ce faire, il faudra développer une image de marque forte, rassembleuse et distinctive, et en faire la promotion dans les marchés internationaux prioritaires.

« De nombreuses initiatives ont pris place au centre-ville dans les dernières années, qui ont démontré sa capacité à être un point de rencontre non seulement pour les secteurs traditionnellement présents au centre-ville, mais également pour les secteurs émergents et de pointe. Ces nouvelles vocations font partie des solutions à long terme pour renforcer le cœur de la métropole, couplées à des efforts majeurs pour structurer l'image de marque de Montréal. Ces efforts seront nécessaires pour que Montréal se démarque encore plus qu'avant la crise auprès des touristes, des talents internationaux et comme site incontournable d'investissements stratégiques. C'est nécessaire, et je suis très heureux que les participants aient identifié aujourd'hui cet élément comme l'une des priorités », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les développeurs immobiliers seront des partenaires incontournables de la relance du centre-ville. Leurs projets structurants contribueront à accélérer les investissements en attirant de nouveaux résidents grâce à des milieux de vie attractifs. On parle bien évidemment d'immeubles résidentiels, mais également de logements sociaux, d'écoles, d'édifices de bureaux, de résidences pour personnes âgées et de parcs. Ces projets auront une incidence économique positive pour le centre-ville, mais aussi pour toute la région montréalaise. Nombre de travailleurs, d'équipementiers et de fournisseurs seront mis à profit sur ces grands chantiers », a souligné Jean-Marc Fournier, président-directeur général de l'Institut de développement urbain du Québec.

« La pandémie comporte son lot de défis, mais présente également de nombreuses opportunités, et cela est particulièrement vrai pour le centre-ville. La relance du cœur de la métropole passe par des actions concertées de tous les acteurs du développement socioéconomique tels que les commerçants, les propriétaires d'édifices de bureaux et les développeurs immobiliers. Montréal centre-ville se réjouit de cette initiative de la CCMM puisqu'elle a permis de rassembler tous ces joueurs autour d'objectifs communs », a souligné Émile Roux, directeur général de la Société de développement commercial Montréal centre-ville.

Le plan d'action enrichi, suivant la séance collaborative qui s'est tenue dans le cadre du Forum, sera prochainement disponible sur le site de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. En attendant une version mise à jour, veuillez trouver le plan d'action ici.

