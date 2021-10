Relançons MTL, un an plus tard : la Chambre dévoile une série d'entretiens avec les grappes sectorielles

MONTRÉAL, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est heureuse de lancer les entretiens Relançons MTL, une série d'entretiens avec les représentants des grappes sectorielles partenaires de Relançons MTL. Animées par Michel Leblanc, ces discussions visent à faire le point sur l'état actuel des secteurs stratégiques du Grand Montréal un an après le lancement du mouvement et sur les actions qui ont été mises en œuvre dans la foulée de Relançons MTL au cours de la dernière année pour propulser la relance des entreprises montréalaises.

Lancé en septembre 2020, le mouvement Relançons MTL avait pour objectif de mobiliser tous les acteurs de l'écosystème économique du Grand Montréal autour de la relance des grands secteurs de force de la métropole : aérospatiale, construction et infrastructures, commerce de détail et mode, industries créatives et culturelles, transport et logistique, sciences de la vie et technologies de la santé, services financiers, technologies propres et économie verte, technologies de l'information et tourisme.

Relançons MTL s'est décliné en une série de causeries et de forums stratégiques sur chacun des secteurs ciblés. À l'issue de cette programmation, de grands constats ont été dressés sur les défis et enjeux rencontrés par chacun des secteurs durant la crise et ont mené à des pistes d'action pour assurer leur résilience et guider les autorités publiques dans leurs plans de relance.

« L'exercice de Relançons MTL nous a permis de constater que la crise a eu des impacts à géométrie variable sur les grands secteurs d'activité de la métropole. Nous y avons également identifié quatre conditions gagnantes pour une sortie de crise réussie : commencer rapidement; bien accompagner les petites entreprises; poursuivre les pivots des modèles d'affaires; et adopter une vision à long terme. Après un an de mobilisation et de solidarité sans précédent entre les représentants du milieu des affaires et des différents ordres de gouvernement, l'heure est au premier bilan. Il était important pour nous de faire le point avec les grappes sectorielles pour savoir dans quelle posture se trouvaient ces secteurs plusieurs mois après leur participation à Relançons MTL », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Par ces entretiens, nous souhaitons mettre en lumière la contribution significative de ces grappes à la relance et à la vitalité économique de la métropole ainsi qu'aborder leurs inquiétudes et leurs perspectives à plus long terme. Ces entretiens représentent donc une occasion privilégiée de faire le bilan et de poursuivre la réflexion sur les enjeux rencontrés par ces secteurs ciblés afin d'identifier les nouvelles occasions à saisir pour nos entreprises », a poursuivi Michel Leblanc.

« Les entretiens Relançons MTL ont permis de réitérer l'importance pour les grappes sectorielles de faire de Montréal une ville plus verte et l'engagement nécessaire pour bâtir une économie durable et innovante. Par ailleurs, la pénurie de main-d'œuvre demeure un enjeu déterminant pour les secteurs névralgiques du Grand Montréal et leurs entreprises. Les échanges émanant des entretiens confirment l'urgence d'agir de façon concertée. C'est notamment grâce à un engagement de tous les ordres de gouvernement pour appuyer les entreprises dans le recrutement et la rétention de talents que le potentiel économique de la métropole sera en mesure de s'exprimer pleinement et permettra d'assurer sa prospérité et celle de nos entreprises pour les prochaines années », a conclu Michel Leblanc.

Les entretiens Relançons MTL se déclinent en dix entrevues avec les grappes sectorielles suivantes :

Aéro Montréal

Association de la construction du Québec (ACQ)

mmode - la Grappe métropolitaine de la mode

Conseil québécois du commerce de détail

Bureau du cinéma et de la télévision du Québec

Culture Montréal

La Guilde du jeu vidéo du Québec

CargoM

Montréal InVivo

Finance Montréal

Écotech Québec

Numana

Tourisme Montréal

Les entretiens sont disponibles sur le site Web de la Chambre.

À propos des entretiens Relançons MTL

Les entretiens Relançons MTL sont une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Ils ont été réalisés grâce à la collaboration des grappes sectorielles du Grand Montréal partenaires de Relançons MTL : Aéro Montréal, l'Association de la construction du Québec (ACQ), mmode - la Grappe métropolitaine de la mode, le Conseil québécois du commerce de détail, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, Culture Montréal, La Guilde du jeu vidéo du Québec, CargoM, Montréal InVivo, Finance Montréal, Écotech Québec, Numana et Tourisme Montréal. Ils s'inscrivent dans le cadre du mouvement Relançons MTL, lancé en septembre 2020.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

