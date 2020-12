Relançons MTL : les technologies de l'information doivent être au cœur d'une transition majeure dans tous les pans de l'économie

MONTRÉAL, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Forum stratégique sur les technologies de l'information tenu dans le cadre du mouvement Relançons MTL, propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et ses partenaires, a eu lieu ce matin au Palais des congrès de Montréal. Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, a participé à l'événement. Lors du Forum, près de 350 participants ont pu interagir avec plus de 25 panélistes sur les nombreuses occasions d'affaires qui placent leur secteur au cœur de la relance économique de la métropole.

Dans le cadre de l'événement, de nombreux partenaires de l'industrie des technologies de l'information ont cerné les défis importants exacerbés par la pandémie. Pour les participants, l'accès à une main-d'œuvre qualifiée est l'enjeu le plus important parmi ceux qui affectaient déjà le secteur avant la crise. Cet enjeu continue d'avoir des répercussions importantes, même en période de pandémie.

Au cours du Forum, les participants ont été invités à identifier les actions prioritaires que doit poser ce secteur stratégique pour stimuler la relance de l'économie. Parmi les pistes d'action touchant le secteur, celle qui interpelle le plus les participants est d'assurer un meilleur arrimage entre les startups en technologies et les grandes entreprises. De plus, les participants souhaitent jouer un rôle actif afin de stimuler l'innovation et d'accélérer le virage numérique dans l'ensemble des secteurs de l'économie. Les acteurs du milieu croient aussi que les gouvernements devraient accorder une plus grande importance à l'accélération de l'innovation technologique et à la mise en place d'infrastructures numériques. La promotion de l'expertise locale dans les sous-secteurs porteurs et en demande devrait également faire partie des priorités gouvernementales.

Cette priorisation des solutions initialement présentées dans le Plan d'action pour renforcer le secteur des technologies de l'information et des communications, codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Numana, avec le partenaire de contenu, KPMG, est issue d'un exercice collaboratif réalisé au cours du Forum. Le plan d'action faisait notamment état du fait que le secteur a pu tirer profit de la croissance de sous-secteurs spécifiques comme les technologies de la santé, l'automatisation, la cybersécurité, l'expérience client numérique, le commerce en ligne ou encore la transformation numérique.

« Nous avons observé au cours des derniers mois un besoin grandissant de s'appuyer sur un secteur des technologies de l'information agile et performant. Le télétravail, la télémédecine et le téléenseignement ne sont que quelques exemples d'utilisations de la technologie qui ont testé la solidité et la fiabilité des réseaux et qui ont soulevé certains besoins urgents. Les technologies de l'information doivent être au cœur d'une transition numérique majeure dans tous les pans de l'économie pour que nous puissions réussir la relance et assurer une croissance économique à long terme. Au cours des mois à venir, la Chambre continuera d'œuvrer en appui à Numana pour effectuer les suivis des recommandations des acteurs du milieu pour la relance », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Bien que les technologies de l'information et des communications (TIC) ne solutionnent pas tout, elles peuvent grandement aider les entreprises à s'adapter à une nouvelle réalité. Dans la tourmente, l'écosystème des TIC a démontré sa capacité à réagir rapidement, et ce, dans plusieurs aspects de nos vies, dont la santé et le travail. Faisant face à des défis importants tels que la course au talent qui freine la croissance de plusieurs entreprises, le futur est toutefois prometteur pour les TIC au Québec alors que de plus en plus d'entreprises se transforment et se numérisent », a souligné François Borrelli, président-directeur général de Numana.

Le plan d'action enrichi, suivant la séance collaborative qui s'est tenue dans le cadre du Forum, sera prochainement disponible sur le site de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. En attendant une version mise à jour, veuillez trouver le plan d'action ici.

À propos du Forum stratégique sur les technologies de l'information

Le Forum stratégique sur les technologies de l'information, qui s'inscrit dans le cadre du mouvement Relançons MTL, est codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Numana, et présenté par CGI, en collaboration avec Centech et TELUS.

À propos du mouvement Relançons MTL

Le mouvement Relançons MTL est propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal, en association avec Investissement Québec et le Palais des congrès de Montréal, et en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Conseil emploi métropole, le CN, le Fonds de solidarité FTQ et KPMG. Le mouvement est réalisé grâce au soutien d'Air Canada, de CGI, de Desjardins, d'Hydro-Québec, de La Presse, de Montreal Gazette, de RBC Banque Royale et de Rio Tinto, et en partenariat avec Aéro Montréal, AluQuébec, l'Association de la construction du Québec, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, CargoM - grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, le Conseil québécois du commerce de détail, Culture Montréal, Écotech Québec, Femmessor, Finance Montréal, les Fonds de recherche du Québec, La Guilde du jeu vidéo du Québec, la Jeune Chambre de commerce de Montréal, mmode - la Grappe métropolitaine de la mode, Montréal International, Montréal InVivo, Numana, Propulsion Québec et Tourisme Montréal. Plus de détails sur le mouvement sont disponibles à www.relançonsMTL.ca .

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

