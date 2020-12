Relançons MTL : les industries culturelles et créatives mobilisées pour assurer la résilience du cœur créatif de la métropole

MONTRÉAL, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Forum stratégique sur les industries culturelles et créatives tenu dans le cadre du mouvement Relançons MTL, propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et ses partenaires, a eu lieu hier au Palais des congrès de Montréal. Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, et Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal, ont participé à l'événement. Lors du Forum, près de 600 participants ont pu interagir avec près de 45 panélistes sur les occasions à saisir pour que ce levier de développement économique et de rayonnement de la métropole à l'international puisse pleinement jouer son rôle dans la relance.

Dans le cadre de cet événement, de nombreux partenaires des industries culturelles et créatives ont cerné les défis importants exacerbés par la pandémie. La fragilité et la précarité du cœur créatif - artistes, auteurs, interprètes et artisans - minaient déjà grandement le secteur avant le début de la crise. L'interdiction des rassemblements et la fermeture des lieux de diffusion ont renforcé cette précarité. Ces contraintes ont d'ailleurs été identifiées comme celles qui ont eu le plus grand impact sur le secteur depuis le début de la crise.

Bien que les impacts de la crise demeurent majeurs pour le secteur, les participants ont relevé certaines occasions d'affaires pour le futur, notamment l'expérimentation et l'innovation afin d'accroître le rayonnement et de bonifier le positionnement des industries créatives et culturelles. La propriété intellectuelle et le virage numérique ont également été identifiés comme étant porteurs d'occasions, qu'il s'agisse de la création, de la rétention et de la valorisation de la propriété intellectuelle ou de l'accélération de la transition numérique.

Cette priorisation des solutions initialement présentées dans le Plan d'action pour renforcer les industries culturelles et créatives, codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, Culture Montréal et La Guilde de jeu vidéo du Québec, avec le partenaire de contenu, KPMG, est issue d'un exercice collaboratif réalisé au cours du Forum. Le plan d'action faisait notamment état de l'impact inégal que la pandémie a eu à travers l'industrie.

« Le Forum a mis de l'avant beaucoup d'intelligence concernant chacun des sous-secteurs des industries culturelles et créatives. Montréal possède de grandes forces, mais nous sommes très conscients de la grande précarité du cœur créatif, que nous nous devons de soutenir. Nous avons pu constater que, malgré les difficultés, si on prend les bonnes décisions, le secteur pourra se sortir de sa situation actuelle. D'ailleurs, la crise a généré de nouvelles façons de créer qui sont susceptibles de demeurer bien après la pandémie. Le Forum a aussi mis en lumière l'importance de la découvrabilité, de l'innovation et de l'internationalisation pour le secteur. Il ne fait aucun doute que les industries culturelles et créatives doivent figurer au cœur de la stratégie de relance économique. La Chambre continuera de prêter sa voix au secteur pour faire en sorte qu'il tire son épingle du jeu au sortir de la crise », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Tout au long de cet épisode singulier, tous les partenaires ont travaillé sans relâche pour qu'émergent les solutions qui nous permettent aujourd'hui d'envisager de sortir de cette crise grandis et plus forts. La filière audiovisuelle constitue un moteur économique dynamique où créativité et innovation demeurent chaque jour un gage d'évolution. La relance sera le fruit des efforts concertés de chacun des acteurs de cette industrie qui, aujourd'hui, plus que jamais, continue de faire rêver, de faire réfléchir et de divertir les amateurs de cinéma et de télévision que nous sommes », a souligné Pierre Moreau, président-directeur général, Bureau du cinéma et de la télévision du Québec.

« Alors que nous sommes toujours au cœur de la crise, il est essentiel de réfléchir à l'après-pandémie. Considérant la période difficile que traverse actuellement le milieu culturel, il est pratiquement impossible de dégager des pistes de solutions communes tant les impacts de la pandémie sur les différents sous-secteurs de la culture sont nombreux. Il faut donc utiliser des journées comme celles-ci comme tremplins pour favoriser le partage d'idées, la collaboration et le renforcement de la solidarité entre les sous-secteurs des industries culturelles et créatives », a souligné Valérie Beaulieu, directrice générale, Culture Montréal.

« Il est important de souligner la coopération de tous à mettre en œuvre des projets structurants pour les entrepreneurs des industries créatives. Cette crise nous aura démontré la force d'une solidarité sans faille. Il est primordial de protéger les acquis d'une industrie innovante et résiliente où se côtoient petites et grandes entreprises dans un écosystème fort et solidaire dont l'apport économique pour le Québec est non négligeable, et ce, même en temps de pandémie. Nous nous devons d'appuyer les entreprises créatives de la province pour continuer de clamer haut et fort notre place de leader sur la scène mondiale », a souligné Nadine Gelly, directrice générale, La Guilde du jeu vidéo du Québec.

Le plan d'action enrichi, suivant la séance collaborative qui s'est tenue dans le cadre du Forum, sera prochainement disponible sur le site de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. En attendant une version mise à jour, veuillez trouver le plan d'action ici.

À propos du Forum stratégique sur les industries culturelles et créatives

Le Forum stratégique sur les industries culturelles et créatives, qui s'inscrit dans le cadre du mouvement Relançons MTL, est codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, Culture Montréal et La Guilde de jeu vidéo du Québec, en collaboration avec Eidos-Montréal, Lavery Avocats et Ubisoft.

À propos du mouvement Relançons MTL

Le mouvement Relançons MTL est propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal, en association avec Investissement Québec et le Palais des congrès de Montréal, et en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Conseil emploi métropole, le CN, le Fonds de solidarité FTQ et KPMG. Le mouvement est réalisé grâce au soutien d'Air Canada, de CGI, de Desjardins, d'Hydro-Québec, de La Presse, de Montreal Gazette, de RBC Banque Royale et de Rio Tinto, et en partenariat avec Aéro Montréal, AluQuébec, l'Association de la construction du Québec, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, CargoM - grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, le Conseil québécois du commerce de détail, Culture Montréal, Écotech Québec, Femmessor, Finance Montréal, les Fonds de recherche du Québec, La Guilde du jeu vidéo du Québec, la Jeune Chambre de commerce de Montréal, mmode - la Grappe métropolitaine de la mode, Montréal International, Montréal InVivo, Numana, Propulsion Québec et Tourisme Montréal. Plus de détails sur le mouvement sont disponibles à www.relançonsMTL.ca .

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Caroline Des Rosiers, 514 880-2881, [email protected]

