Relançons MTL : le secteur des services financiers mobilisé pour positionner Montréal comme un lieu incontournable de la finance

MONTRÉAL, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Forum stratégique sur les services financiers tenu dans le cadre du mouvement Relançons MTL, propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et ses partenaires, a permis de mettre en lumière les enjeux auxquels fait actuellement face le secteur des services financiers, qui s'est mis à l'œuvre pour répondre aux besoins des entreprises et des particuliers au cours des derniers mois. Plus de 250 participants ont assisté au Forum et échangé de façon virtuelle avec plus de 25 piliers de l'industrie, qui étaient présents pour discuter des pistes de solutions et des initiatives à mettre de l'avant pour favoriser une croissance viable et prospère du secteur.

Au cours de l'événement, les nombreux partenaires stratégiques des différentes branches de l'industrie ont cerné les enjeux et les défis qui touchent les services financiers. Les impacts de la pandémie ont été ressentis dans toutes les sphères du secteur et le programme de subvention salariale d'urgence du gouvernement du Canada a pu en alléger certains effets. Au-delà des contrecoups de la crise actuelle, les participants sont fortement interpellés par les enjeux liés aux changements climatiques, à l'inclusion et au cyberrisque dans le secteur financier.

Dans le cadre du Forum, les participants ont pu identifier les occasions à saisir et les actions déterminantes pour renforcer les services aux entreprises et aux particuliers. Positionner le Grand Montréal comme pôle nord-américain de la finance durable ainsi qu'attirer et former des talents dans un contexte de virage technologique sont des priorités pour l'industrie. Selon les participants, les gouvernements doivent, de manière prioritaire, revoir les mesures d'aide aux entreprises, afin qu'elles soient plus ciblées et structurantes, et présenter une vision claire et à long terme de l'économie afin de rallier les efforts du milieu financier et d'encourager l'investissement.

Ces solutions ont été identifiées à la suite d'un état des lieux présenté dans le Plan d'action pour renforcer le secteur des services financiers, mené par la firme KPMG et réalisé par la Chambre, en collaboration avec Finance Montréal. Ce plan faisait notamment état de la baisse généralisée des taux d'intérêt, qui a réduit les coûts d'emprunt des consommateurs et des entreprises, de la résilience du système financier au Québec et des mesures que les institutions financières ont déployées au cours de la crise sanitaire et économique pour soutenir les entreprises et les ménages.

« Nous sommes témoins aujourd'hui d'une vague de mobilisation de tous les acteurs du milieu. Les occasions à saisir pour assurer une relance économique soutenue du secteur financier sont nombreuses. Accélérer le virage numérique est non seulement une nécessité en période de pandémie, mais également le pivot qui permettra au secteur de se tourner vers l'avenir. Il ne fait aucun doute que Montréal est en mesure de se positionner avantageusement à l'international dans les domaines de la finance durable et de la cybersécurité. Nous allons également vouloir miser sur l'important bassin de talents qu'on retrouve dans la métropole. La Chambre continuera d'appuyer Finance Montréal dans ses efforts pour positionner Montréal comme un lieu incontournable de la finance », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Au Québec, le secteur de la finance et des assurances, bien que très résilient, n'a pas été épargné. Plus que jamais, l'une des clés de la relance réside dans les échanges entre les différents acteurs de l'industrie et dans la capacité à bâtir des réseaux dans les domaines incontournables pour la finance de demain. Finance durable, fintech et développement des talents sont des leviers de croissance importants pour positionner Montréal et le Québec au premier plan dans le cadre d'une relance ambitieuse et durable », a ajouté Jacques Deforges, directeur général de Finance Montréal.

Le plan d'action enrichi, suivant une séance participative qui s'est tenue dans le cadre du Forum, sera prochainement disponible sur le site de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. En attendant une version mise à jour, veuillez trouver le plan d'action ici.

À propos du Forum stratégique sur les services financiers

Le Forum stratégique sur les services financiers, qui s'inscrit dans le cadre du mouvement Relançons MTL, est codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Finance Montréal, en collaboration avec Fondaction, Intact Assurance et La Capitale Assurance et services financiers.

À propos du mouvement Relançons MTL

Le mouvement Relançons MTL est propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal, en association avec Investissement Québec et le Palais des congrès de Montréal, et en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Conseil emploi métropole, le CN, le Fonds de solidarité FTQ et KPMG. Le mouvement est réalisé grâce au soutien d'Air Canada, de CGI, de Desjardins, d'Hydro-Québec, de La Presse, de Montreal Gazette, de RBC Banque Royale et de Rio Tinto, et en partenariat avec Aéro Montréal, AluQuébec, l'Association de la construction du Québec, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, CargoM - grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, le Conseil québécois du commerce de détail, Culture Montréal, Écotech Québec, Femmessor, Finance Montréal, les Fonds de recherche du Québec, La Guilde du jeu vidéo du Québec, la Jeune Chambre de Commerce de Montréal, mmode - la Grappe métropolitaine de la mode, Montréal International, Montréal InVivo, Numana, Propulsion Québec et Tourisme Montréal. Plus de détails sur le mouvement sont disponibles à www.relançonsMTL.ca .

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #RelançonsMTL

Lien connexe :

www.relançonsMTL.ca

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Caroline Des Rosiers, 514 880-2881, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccmm.ca/