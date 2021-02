Relançons MTL : la Chambre dévoile la synthèse des pistes d'action pour favoriser la réussite de la relance économique de la métropole

MONTRÉAL, le 5 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et les partenaires du mouvement économique Relançons MTL ont dévoilé aujourd'hui le rapport Se mobiliser pour réussir la relance de la métropole du Québec. Ce document, qui fait la synthèse des plans d'action sectoriels réalisés dans le cadre de cette mobilisation, a été présenté dans le cadre d'une causerie à laquelle ont participé la ministre du Développement économique et des Langues officielles du Canada, Mélanie Joly, le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, et la mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, Valérie Plante.

Le plan de synthèse représente le point culminant de la phase d'analyse et de consultation du mouvement. Il présente des actions additionnelles pour assurer la résilience des secteurs de force de l'économie du Grand Montréal ainsi qu'un appel à l'action pour aider les autorités publiques à préciser leurs plans de relance.

« Relançons MTL a suscité un niveau de mobilisation et de solidarité exceptionnel au cours de l'automne dernier. Les entreprises ont accepté de partager ouvertement leurs réalités, leurs défis et leurs meilleures pratiques, et toutes se sont engagées avec énergie pour la relance de Montréal. Les secteurs ciblés par le mouvement se sont impliqués activement dans l'exercice, tout comme les représentants du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal. Nous tenons à saluer leur engagement, leur réceptivité et leur réactivité face aux préoccupations du milieu des affaires durant cette période particulièrement difficile », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le défi qui se dresse devant nous est immense. Nous devons entamer la relance dès maintenant, malgré l'incertitude qui persiste. À travers les travaux de Relançons MTL, nous avons identifié quatre conditions gagnantes pour y arriver : commencer rapidement; bien accompagner les petites entreprises; poursuivre les pivots des modèles d'affaires; et adopter une vision à long terme », a poursuivi M. Leblanc.

« C'est sur la base de cette vision et de ces conditions que nous nous engageons, au cours des 12 à 18 prochains mois, à continuer de collaborer avec les gouvernements et les entreprises et à rester pleinement engagés à soutenir l'économie de la métropole et de son centre-ville. Chacun des secteurs étudiés dans le cadre du mouvement dispose aujourd'hui d'un plan concret qui lui permet de se mettre en action sans tarder. Nous continuerons d'agir comme catalyseur d'initiatives porteuses et de renforcer les structures de maillage et d'accompagnement, afin de favoriser la croissance des entreprises. Nous actualiserons, au besoin, les analyses et les plans d'action et mettrons en place des mécanismes pour tenir compte de l'évolution de la situation sanitaire et économique », a souligné Michel Leblanc.

Six principes fondamentaux pour réussir la relance

« L'exercice de Relançons MTL nous a permis de révéler un puissant consensus autour de six principes qui, nous en sommes convaincus, guideront la relance de l'économie montréalaise. La relance sera basée sur l'humain. Elle sera résolument inclusive et verte. Elle favorisera une économie locale forte et ouverte sur le monde, contribuera à bâtir l'économie du futur et sa réussite passera par l'engagement de tous. Ces principes, qui sont encapsulés dans une déclaration commune que nous rendons également publique ce matin, définiront l'orientation de nos actions futures et les jalons qui mèneront à la reprise entière de nos activités. Nous invitons tous les représentants du milieu des affaires ainsi que tous les Montréalais qui ont à cœur de s'engager pour la relance de la métropole à appuyer cette déclaration et à incarner les principes qu'elle met de l'avant dans leurs actions et décisions futures. C'est par notre action collective que nous redonnerons à la métropole l'élan qu'elle connaissait il y a un an », a conclu Michel Leblanc.

Le rapport Se mobiliser pour réussir la relance de la métropole du Québec, dont les principales priorités d'action sont énumérées ci-dessous, ainsi que l'ensemble des plans d'action de Relançons MTL, peuvent être consultés sur le site Web de la Chambre.

Priorités d'action pour les entreprises

A. Transformer les modèles d'affaires, notamment par l'adoption des nouvelles technologies;

B. Accélérer la transition vers une économie plus verte et plus durable;

C. Miser sur la collaboration intrasectorielle et intersectorielle comme levier de croissance;

D. Appuyer le développement d'un bassin de main-d'œuvre en adéquation avec les besoins du marché.

Priorités d'action pour les autres acteurs de l'écosystème : grappes, associations, chambres de commerce, établissements d'enseignement, etc.

A. Accélérer les efforts visant à assurer un bassin de main-d'œuvre suffisant dont les compétences répondent aux besoins du marché;

B. Renforcer les structures de maillage et d'accompagnement afin de favoriser la croissance et d'améliorer la compétitivité des entreprises;

C. Agir comme catalyseurs d'initiatives mobilisatrices et porteuses.

Priorités d'action pour les gouvernements

A. Assurer le financement adéquat des entreprises en temps de crise et au moment de la relance;

B. Réviser les cadres réglementaires afin de favoriser l'agilité et d'assurer la compétitivité des entreprises;

C. Soutenir et stimuler la demande dans certains créneaux porteurs et/ou durement frappés par la crise;

D. Catalyser l'innovation par des politiques publiques et des initiatives adaptées et flexibles;

E. Soutenir le secteur privé dans ses efforts de recrutement, de rétention et de formation de la main-d'œuvre.

Les représentants du milieu des affaires ainsi que l'ensemble de la population sont invités à appuyer la déclaration « Nous nous engageons pour la réussite de la relance » en remplissant le formulaire d'engagement.

Principes de la déclaration

La relance doit s'appuyer sur l'humain avant tout

La relance sera résolument inclusive

La relance doit être verte

La relance favorisera une économie locale forte et ouverte sur le monde

La relance nous permettra de bâtir l'économie du futur

La réussite de la relance passe par l'engagement de tous

À propos du mouvement Relançons MTL

Le mouvement Relançons MTL est propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal, en association avec Investissement Québec et le Palais des congrès de Montréal et en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Conseil emploi métropole, le CN, le Fonds de solidarité FTQ et KPMG. Le mouvement est réalisé grâce au soutien d'Air Canada, de CGI, de Desjardins, d'Hydro-Québec, de La Presse, de Montreal Gazette, de RBC Banque Royale et de Rio Tinto, et en partenariat avec Aéro Montréal, AluQuébec, l'Association de la construction du Québec, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, CargoM - grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, le Conseil québécois du commerce de détail, Culture Montréal, Écotech Québec, Femmessor, Finance Montréal, les Fonds de recherche du Québec, La Guilde du jeu vidéo du Québec, la Jeune Chambre de commerce de Montréal, mmode - la Grappe métropolitaine de la mode, Montréal International, Montréal InVivo, Numana, Propulsion Québec et Tourisme Montréal. Plus de détails sur le mouvement sont disponibles à www.relançonsMTL.ca .

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Julie Serero, Conseillère, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4042, [email protected]

