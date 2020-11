Relançons MTL : l'industrie du transport et de la logistique mobilisée pour renforcer le caractère névralgique, la force et le potentiel de son écosystème

MONTRÉAL, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Forum stratégique sur le transport et la logistique tenu dans le cadre du mouvement Relançons MTL, propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et ses partenaires, a permis à plus de 450 participants d'interagir avec plus de 25 panélistes sur les conditions et les actions qui permettront aux acteurs de l'industrie de jouer un rôle moteur dans la relance de l'économie et d'assurer l'ancrage du Grand Montréal comme pôle incontournable du secteur du transport et de la logistique.

Au cours de l'événement, les nombreux partenaires stratégiques de l'industrie du transport et de la logistique ont cerné les défis importants exacerbés par la pandémie. Parmi les enjeux qui touchaient le secteur avant la pandémie, c'est la main-d'œuvre qui est le plus critique pour le développement du secteur. Les participants du Forum ont également souligné l'importance qu'ont eue le maintien des accès transfrontaliers et l'aide d'urgence du gouvernement provincial pour le transport en commun pour minimiser les impacts de la crise.

Les participants ont pu identifier les actions prioritaires à poser pour tirer profit des forces en présence, aussi bien celles issues du secteur traditionnel du transport et de la logistique que celles de la filière en émergence des transports électriques et intelligents. Les participants recommandent avant tout aux décideurs publics de soutenir le développement de la filière industrielle des transports électriques et intelligents.

De plus, les pistes d'action pour les gouvernements et l'industrie que les participants ont jugées les plus porteuses sont les suivantes : assurer une gestion intégrée et partagée des données entre les acteurs du transport et de la logistique; définir une vision claire pour accélérer le développement du secteur et concentrer les efforts sur des projets structurants et mobilisateurs; et adapter la formation aux nouvelles réalités du secteur pour assurer un bassin de main-d'œuvre suffisant.

Cette priorisation des solutions initialement présentées dans le Plan d'action pour renforcer le secteur du transport et de la logistique, codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, CargoM et Propulsion Québec, avec KPMG, le partenaire de contenu, est issue d'un exercice réalisé au cours du Forum.

Le forum a également été l'occasion pour CargoM et Propulsion Québec d'annoncer qu'ils ont fait le dépôt d'un projet de zone d'innovation de Cité de la mobilité, qui inclut le Port et l'Est de Montréal. De plus, la compagnie montréalaise de livraison propre Courant Plus a dévoilé qu'elle annoncera lundi un partenariat avec Décathlon pour la livraison électrique de sa marchandise à sa clientèle, une première au Canada.

La Chambre tient à souligner la présence au Forum de Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal, qui prenait la parole pour une dernière fois à la tribune de la Chambre avant son départ à la retraite après 11 ans à la tête du Port de Montréal, un actif stratégique essentiel du Grand Montréal. Mme Vachon a notamment tenu à rappeler l'importance de la collaboration entre les acteurs de l'écosystème pour assurer une relance forte.

« Les acteurs du secteur du transport et de la logistique se sont mobilisés pour discuter du rôle névralgique de leur secteur dans la mobilité des biens et des personnes dans la région métropolitaine. La fluidité des transports est un des éléments déterminants pour la performance économique de la métropole, qui occupe une position stratégique à l'est du continent. Propulsion Québec et CargoM travaillent ensemble pour assurer une mobilisation du milieu, et la Chambre continuera d'être présente pour les soutenir et assurer le suivi des pistes de solutions innovantes discutées lors du Forum », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le secteur des transports électriques et intelligents s'est imposé non seulement comme un service essentiel en cette période de crise, mais également comme un véritable vecteur de relance pour l'économie québécoise. Nous avons aujourd'hui l'occasion de réaliser tout le potentiel des entreprises d'ici et de nos ressources naturelles pour assurer le futur de l'industrie du transport et améliorer durablement notre bilan environnemental », a souligné Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

« Dans les derniers mois, le secteur de la logistique a dû mobiliser rapidement ses ressources pour assurer l'approvisionnement des Canadiens en marchandises médicales, ainsi que pour minimiser l'impact de la fermeture de nombreux commerces sur l'accumulation des marchandises dans les grands hubs de transport. Ces défis ont laissé place à l'innovation et à l'utilisation de technologies comme l'intelligence artificielle et ils ont permis le développement de partenariats et de collaborations entre plusieurs acteurs de la chaîne logistique », a ajouté Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM.

Le plan d'action enrichi, suivant la séance collaborative qui s'est tenue dans le cadre du Forum, sera prochainement disponible sur le site de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. En attendant une version mise à jour, veuillez trouver le plan d'action ici.

À propos du Forum stratégique sur le transport et la logistique

Le Forum stratégique sur le transport et la logistique, qui s'inscrit dans le cadre du mouvement Relançons MTL, est codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, CargoM - grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, et Propulsion Québec, en collaboration avec le Port de Montréal.

À propos du mouvement Relançons MTL

Le mouvement Relançons MTL est propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal, en association avec Investissement Québec et le Palais des congrès de Montréal, et en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Conseil emploi métropole, le CN, le Fonds de solidarité FTQ et KPMG. Le mouvement est réalisé grâce au soutien d'Air Canada, de CGI, de Desjardins, d'Hydro-Québec, de La Presse, de Montreal Gazette, de RBC Banque Royale et de Rio Tinto, et en partenariat avec Aéro Montréal, AluQuébec, l'Association de la construction du Québec, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, CargoM - grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, le Conseil québécois du commerce de détail, Culture Montréal, Écotech Québec, Femmessor, Finance Montréal, les Fonds de recherche du Québec, La Guilde du jeu vidéo du Québec, la Jeune Chambre de commerce de Montréal, mmode - la Grappe métropolitaine de la mode, Montréal International, Montréal InVivo, Numana, Propulsion Québec et Tourisme Montréal. Plus de détails sur le mouvement sont disponibles à www.relançonsMTL.ca .

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #RelançonsMTL

Lien connexe : www.relançonsMTL.ca

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Caroline Des Rosiers, 514 880-2881, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccmm.ca/