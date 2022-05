Relance touristique dans la Capitale-Nationale - 1,2 M$ pour une nouvelle offre de croisière fluviale reliant le Vieux-Québec et Sainte-Anne-de-Beaupré

Québec, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec soutient Développement Côte-de-Beaupré pour la mise en place de la Navette Bleue connexion Sainte-Anne-de-Beaupré. Cette nouvelle offre de transport fluvial, opérée par Croisières AML, reliera deux pôles touristiques et culturels d'importance : le Vieux-Québec et le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Le Secrétariat à la Capitale-Nationale investit 1,2 M$ au projet, par l'entremise de son Programme d'appui aux actions régionales (PAAR).

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en a fait l'annonce en compagnie de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Émilie Foster.

Le projet s'inscrit dans une démarche d'appropriation du fleuve et d'amélioration de l'offre de mobilité durable dans la région de Québec en plus de proposer une nouvelle expérience touristique. La Navette Bleue concourra à mettre en valeur la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré, plus particulièrement son nouveau quai, et le secteur du Sanctuaire.

Citations :

« Il s'agit d'un projet extrêmement porteur pour la relance touristique de notre belle région de la Capitale-Nationale. En naviguant sur notre majestueux fleuve Saint-Laurent depuis le Vieux-Port de Québec jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est une tout autre perspective de notre territoire qu'il nous est donné d'admirer. C'est aussi un monde de possibilités qui s'ouvre pour améliorer l'offre touristique et valoriser des sites culturels, religieux et sportifs. J'invite nos citoyens et nos visiteurs à s'approprier notre fleuve en expérimentant la Navette Bleue dès cet été. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Cette navette fluviale vient considérablement renforcer l'offre touristique de la région. Cela aura, à terme, des retombées économiques importantes. Les passagers du AML Suroit auront l'occasion de vivre une escapade unique sur le fleuve tout en leur permettant de rejoindre les attraits touristiques de la Côte-de-Beaupré en seulement une heure. Ce projet me tenait particulièrement à cœur et je me réjouis de le voir se concrétiser. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-De-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

La mise en opération souhaitée par le promoteur est à compter de juin 2022;

Une navette terrestre sera mise en place afin de desservir les attraits touristiques locaux que sont, notamment, la basilique, le canyon Sainte-Anne , le Mont-Sainte-Anne, les chutes Montmorency et le réseau pédestre de Saint-Tite-des-Caps ;

, le Mont-Sainte-Anne, les chutes Montmorency et le réseau pédestre de ; Les retombées économiques sont estimées à 8,8 M$ avec environ 45 000 visiteurs attendus durant la saison estivale. Une proportion de 70 % des clients anticipés provient hors de la région de la Capitale-Nationale, soit 30 % d'excursionnistes et 40 % de touristes;

Plus de renseignements concernant l'achat des billets seront disponibles sur le site de Croisières AML;

La navette acostera au quai de Saint-Anne-de Beaupré financé par le SCN (10 M$) qui sera inauguré cet été.

