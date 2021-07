Relance économique : Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec

Près de 1 G$ de plus investis dans les infrastructures municipales pour maintenir des services de qualité

QUÉBEC, le 5 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de stimuler la relance économique dans toutes les régions du Québec, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer une bonification du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-2023) de 496 M$, ce qui représente une bonification totale d'environ 1 G$ cette année.

En effet, cette nouvelle contribution du gouvernement du Québec est équivalente à celle qu'a confirmée le gouvernement du Canada. Grâce à cet appui, les municipalités bénéficient d'un programme doté d'une enveloppe totale de 4,4 G$. Rappelons que la TECQ 2019-2023 permet de financer des projets d'infrastructures municipales structurants comme ceux liés à l'eau potable, au traitement des eaux usées, à la voirie locale et au déploiement d'Internet haute vitesse.

La ministre Laforest a fait cette annonce lors d'une rencontre-bilan qui s'est déroulée avec le président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers, le président de l'Union des municipalités du Québec, M. Daniel Côté, ainsi que de nombreux maires et préfets. À cette occasion, il a également été question de nombreux autres appuis financiers pour le développement local et régional, soit :

Citations :

« Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi d'annoncer une bonification de près de 500 M$ qui permettra de soutenir nos municipalités, nos régions, nos infrastructures! Des projets porteurs et durables en infrastructures pourront donc se réaliser aux quatre coins du Québec. En appuyant ainsi le milieu municipal dans ses travaux, notre gouvernement démontre qu'il est à l'écoute des régions et qu'il a la volonté de s'investir pour maintenir des services qualité pour les citoyennes et les citoyens. C'est aussi une façon d'accélérer la relance économique dans chacune de nos belles régions. Encore aujourd'hui, nous faisons plus pour favoriser la vitalité et le dynamisme de nos municipalités, de nos régions, pour les rendre toujours plus fortes! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Le gouvernement fédéral comprend l'importance d'aider les municipalités à investir dans des infrastructures essentielles comme le transport en commun, l'eau potable et Internet à large bande. C'est pourquoi nous nous associons au Québec par le biais du Fonds pour le développement des collectivités du Canada et investissons 70 cents sur chaque dollar de 2019 à 2023 afin de construire des projets partout au Québec qui créent de bons emplois, s'attaquent aux changements climatiques et bâtissent des collectivités plus inclusives. »

Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits saillants :

Le financement de la bonification du gouvernement du Québec au Programme de la TECQ 2019-2023 s'inscrit dans le Plan québécois des infrastructures 2021-2031. Ce dernier prévoit des investissements de plus de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

En juin 2019, le gouvernement du Québec a annoncé un financement conjoint de plus de 3,4 G$ pour les infrastructures municipales dans le cadre du Programme de la TECQ 2019-2023. La bonification de 496 M$ s'ajoute à cette enveloppe et vient apparier la bonification du même montant allouée par le gouvernement fédéral au Fonds pour le développement des collectivités du Canada , somme entièrement allouée au Programme de la TECQ.

