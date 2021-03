Relance économique : le Secrétariat à la condition féminine doit faire partie de la cellule de crise de François Legault

L'étude de l'IRIS montre que les crises passées ont toujours rendu les femmes plus vulnérables. « Afin de se relever de la crise actuelle sans sacrifier les femmes, le Secrétariat à la condition féminine doit avoir une place décisionnelle dans la cellule de crise et de relance de François Legault. On éviterait ainsi de reproduire les erreurs du passé. Quand on est aveugle à la question du genre, on reproduit des inégalités », explique Julia Posca, chercheuse à l'Institut.