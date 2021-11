Relance économique du milieu culturel - Une bonification de 4,3 M$ pour les écoles de formation en art

QUÉBEC, le 30 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce l'octroi d'une somme additionnelle de plus de 4,3 M$ pour 107 organismes de formation en art. De ce lot, l'École de cirque de Québec recevra près de 525 000 $; l'École de danse contemporaine de Montréal, plus de 175 000 $; et l'Institut national de l'image et du son, plus de 220 000 $.

Cette bonification s'inscrit dans le Plan de relance économique du milieu culturel reconduit en 2021 par le gouvernement du Québec. Les organismes soutenus participent à la formation de la relève artistique, allant de la simple pratique d'un loisir à la formation de talents et d'artistes d'excellence. L'Aide au fonctionnement pour les organismes de formation en art vise à favoriser le développement de compétences artistiques, à faciliter l'accès à la formation en art et à accroître la vitalité culturelle dans toutes les régions du Québec.

« La culture et l'éducation sont des priorités pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous investissons dans une offre de qualité en formation en art. Je souhaite offrir aux artistes et aux travailleurs culturels la possibilité de se perfectionner, et ce, dans toutes les régions du Québec. Que ce soit pour permettre la pratique d'un loisir ou le développement d'une relève d'excellence, notre gouvernement s'assure d'être présent dans tous les champs de la formation, contribuant ainsi à une reprise vigoureuse de l'économie de la culture. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

L'Aide au fonctionnement pour les organismes de formation en art permet au Ministère de remplir son rôle dans le secteur de l'éducation et de la formation en soutenant des organismes qui font partie d'un continuum d'enseignement artistique.

En plus de la bonification annoncée aujourd'hui, une somme de près de 180 000 $ a permis de régulariser l'enveloppe budgétaire normale du programme.

L'enveloppe globale, incluant les bonifications pour l'année 2021-2022, s'élève à plus de 17,5 M$.

En décembre 2020, ce programme a été bonifié de plus de 3 M$ pour soutenir 107 organismes de formation en art pour l'exercice financier 2020-2021, dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel.

Rappelons que, dans le cadre du budget 2021-2022 annoncé en mars 2021, un nouveau plan de relance a été prévu, incluant une enveloppe de 11,4 M$ destinée à assister les clientèles du Ministère dans le cadre de ce programme.

