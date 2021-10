Relance économique du milieu culturel - Plus de 3,5 M$ supplémentaires versés aux organismes soutenus par le Conseil des arts et des lettres du Québec

QUÉBEC, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce qu'un peu plus de 3,5 M$ ont été versés à des organismes en arts de la scène et en littérature ainsi qu'à de petites salles. Accordées à des organismes soutenus par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), société d'État sous la responsabilité de la ministre, ces sommes proviennent du Plan de relance économique du milieu culturel lancé par le gouvernement du Québec en juin 2020. La ministre en a fait l'annonce aujourd'hui de façon virtuelle, dans le cadre de la 30e édition de la Rencontre d'automne du Réseau des Organisateurs de Spectacles de l'Est du Québec, à Rimouski.

De ce montant, un peu plus de 2,4 M$ sont accordés à 111 organismes en arts de la scène et en littérature admis dans le cadre du programme de soutien à la programmation spécifique du CALQ. Ce programme sera prolongé jusqu'au 31 décembre 2021. L'aide leur permettra de maintenir leurs fonctions organisationnelles en attendant le retour à la normale de leurs activités.

Enfin, un peu plus de 1,1 M$ en aide spéciale est versé à 65 petites salles faisant face à des défis particuliers en lien avec la pandémie, et ce, à travers le Québec.

Citations

« La culture est une priorité pour notre gouvernement à la grandeur du Québec et c'est pourquoi nous continuons d'appuyer ce milieu qui a été grandement touché par la pandémie. Le versement de cette aide est la démonstration concrète de notre volonté de soutenir les diffuseurs, nos petites salles et nos artistes. L'aide accordée leur permettra de poursuivre leur mission de rendre la culture accessible aux citoyens et de faire rayonner ce talent dont nous sommes fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le milieu de la culture continue de vivre une situation exceptionnelle à cause de la pandémie et le Conseil met tout en œuvre afin d'adapter ses programmes à cette situation en constante évolution. En prolongeant le soutien à ces organismes en programmation spécifique, nous souhaitons non seulement les aider à maintenir leurs fonctions organisationnelles, mais aussi leur offrir une prévisibilité qui leur permettra de mieux organiser la relance de leurs secteurs. »

Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du CALQ

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source: Geneviève Gouin, Conseillère aux communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Information: Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Honorine Youmbissi, Direction des communications et de la promotion des arts et des lettres, Conseil des arts et des lettres du Québec, 514 864-2928, [email protected]