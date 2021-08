Relance économique du milieu culturel - Le gouvernement lance une campagne pour inviter les Québécois à choisir la culture québécoise

QUÉBEC, le 20 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, madame Nathalie Roy, tient sa promesse et annonce le lancement de la campagne publicitaire Choisissons la culture québécoise, visant la relance économique du milieu culturel. La campagne, d'un montant de plus de 1,3 M$, se déploiera graduellement au cours des prochains jours et se déroulera jusqu'à la fin septembre.

L'objectif de cette campagne est d'inciter les Québécois à acquérir des œuvres et des produits culturels d'ici et à fréquenter des lieux culturels québécois à la suite de leur réouverture, et ce, en toute sécurité. La ministre tient d'ailleurs à souligner le strict respect par le milieu culturel des consignes en vigueur émises par les autorités de la santé publique.

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions importantes sur l'économie de ce milieu. Les secteurs culturels ont dû ralentir leurs activités, voire fermer complètement leurs lieux de diffusion. Dans ce contexte, et dans le prolongement du Plan de relance économique du milieu culturel lancé par la ministre à l'été 2020, il apparaît incontournable pour le gouvernement du Québec de diffuser cette campagne de promotion. La ministre l'avait d'ailleurs promis au début de la pandémie.

La décision du public de choisir des œuvres et des produits culturels québécois contribue directement à l'épanouissement et à la pérennité des secteurs culturels d'ici. Choisir la culture québécoise, en virtuel, en présence ou pour l'offrir en cadeau, c'est contribuer non seulement à la vitalité de celle-ci, mais également au mieux-être et à la prospérité de l'ensemble des citoyens du Québec.

Plusieurs moyens de communication seront déployés à travers le Québec dans le cadre de cette campagne pour joindre les Québécois et, plus particulièrement, les familles. Cinq vidéos de 30 secondes ont été produites pour mettre de l'avant des domaines artistiques. Parmi celles-ci, certaines seront diffusées à la télévision, dans les salles de cinéma, les médias sociaux ou le Web. En plus de ces vidéos, la campagne sera déclinée à la radio, dans les quotidiens et hebdomadaires, ainsi qu'à Télé-Québec, et inclura la participation d'artistes tels que Charlotte Cardin, Kim Thúy, Anglesh Major et bien d'autres.

« La culture québécoise, riche et unique, nous appartient et nous avons toutes les raisons d'en être fiers. Cette campagne de promotion que lance aujourd'hui notre gouvernement s'inscrit dans le cœur du Plan de relance économique du milieu culturel. Nos artistes et travailleurs culturels québécois, tous domaines confondus, nous proposent de multiples possibilités pour faire le plein de culture. J'invite donc tous les citoyens du Québec, petits et grands, à choisir notre culture, celle qui nous fascine, celle qui nous fait vibrer et rêver, celle qui nous rend fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Page Web de la campagne publicitaire : Québec.ca/NotreCulture

