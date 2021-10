Relance économique du milieu culturel - La ministre Nathalie Roy annonce près de 4,5 M$ additionnels au soutien annuel de 112 musées

QUÉBEC, le 15 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce qu'une somme additionnelle de 4,495 M$ est accordée à 112 musées, portant l'aide totale allouée à ces institutions à plus de 26 M$ pour l'année 2021-2022. Elle en a fait l'annonce lors de la cérémonie des prix de la Société des musées du Québec, à Laval.

La bonification du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales s'inscrit dans le Plan de relance économique du milieu culturel lancé en juin 2020 par le gouvernement du Québec. Il s'agit de la deuxième bonification du programme en autant d'années. Cette aide est accordée en appui aux musées dans l'accomplissement de leur mission et la réalisation de leur mandat. En bonifiant ces sommes, le gouvernement du Québec souhaite contribuer à la relance de leurs activités.

Citation

« Les musées sont des gardiens précieux de l'identité et de la mémoire du Québec et ils offrent aux citoyens un accès privilégié à la culture. Par leur présence dans toutes les régions, ils contribuent significativement à la vitalité culturelle de nos communautés et nous font découvrir ce qui a façonné notre histoire et notre fierté. C'est pourquoi nous appuyons les actions de nos institutions muséales dans le déploiement d'une offre toujours plus stimulante et riche. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

