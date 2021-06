Relance économique du milieu culturel - La ministre Nathalie Roy annonce près de 30 M$ supplémentaires pour soutenir la production audiovisuelle

MONTRÉAL, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce qu'une aide supplémentaire de 28,9 M$ est accordée au programme d'aide temporaire dans le secteur audiovisuel (cinéma et télévision) de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État sous sa responsabilité, pour bonifier le soutien à la production et couvrir les frais additionnels engendrés par les mesures sanitaires.

Issus des 147 M$ injectés dans le Plan de relance économique du milieu culturel, pour le budget 2021-2022 dévoilé en mars dernier, ces 28,9 M$ s'ajoutent aux 64 M$ déjà annoncés, qui offrent une garantie en cas d'interruption de tournage en raison de la COVID-19. C'est donc un total de 92,9 M$ additionnels qui sont versés dans ce programme en 2021-2022 pour maintenir le même niveau de production audiovisuel qu'en temps normal.

Bilan

En visite sur le plateau de tournage de la série C'est comme ça que je t'aime, la ministre a profité de l'occasion pour dresser le bilan de la dernière année en matière de financement dans les secteurs du cinéma et de la production télévisuelle. Ce sont donc 118,9 M$ qui avaient été octroyés en 2020-2021 grâce à 9 programmes gérés par la SODEC, ce qui représentait déjà une forte augmentation (254 %) comparativement au budget de 2019-2020 (33,6 M$).

Mis en œuvre dès juillet 2020, dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel, le programme d'aide temporaire dans le secteur audiovisuel a permis de distribuer une aide de 49,8 M$, permettant ainsi à 370 plateaux de tournage de reprendre leurs activités dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Cette aide accordée au secteur de l'audiovisuel exprime la volonté du gouvernement du Québec de soutenir une industrie qui brille par son excellence et son expertise ainsi que de contribuer à sa relance.

Citations

« La culture est importante pour notre gouvernement et elle est source de richesse tant au Québec que sur la scène internationale. Cette vision s'est traduite par des investissements substantiels pour la télévision et le cinéma québécois en 2020-2021 et encore cette année. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, nous avons bonifié le soutien à la production audiovisuelle grâce à des mesures concrètes du Plan de relance économique du milieu culturel qui totalisent près de 93 M$ en 2021-2022. Je suis très heureuse que cette aide génère des retombées positives et qu'elle contribue à préserver cet écosystème créatif, nourri par le talent de créateurs et d'artistes dont nous sommes très fiers! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« "À l'impossible nul n'est tenu"… Mais force est de constater que l'industrie audiovisuelle québécoise a réussi l'impossible. Merci à la ministre Nathalie Roy et à son gouvernement d'avoir fourni toutes les ressources financières nécessaires à un tel accomplissement! Merci aux équipes de la SODEC d'avoir travaillé d'arrache-pied afin de concocter des programmes permettant de distribuer rapidement et efficacement ces sommes! Et surtout, je salue l'extraordinaire capacité d'adaptation du milieu audiovisuel, sa détermination, sa résilience, sa créativité, son talent! Grâce à cette force bien ancrée depuis des décennies, la relance a pu s'inscrire au cœur même de la tempête, et le public a été servi en histoires de tous genres et de tous formats! Merci! »

Louise Lantagne, présidente et chef de la direction, SODEC

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux

https://twitter.com/mccquebec?lang=en

https://www.facebook.com/mccquebec/

@MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Johanne Morissette, Directrice des communications, Société de développement des entreprises culturelles, 514 841-2314