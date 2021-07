Relance économique des centres-villes - Un appui de 25 M$ pour le Québec, dont 1,2 M$ pour dynamiser le centre-ville de Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, accompagnée de la députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Mme Geneviève Hébert, annonce une aide gouvernementale de 25 millions de dollars, pour l'exercice financier 2021-2022, à 19 centres-villes du Québec afin d'accélérer leur relance économique. De cette somme, une subvention d'un montant maximal de 1,2 million de dollars est confirmée à la Ville de Sherbrooke.

Cette enveloppe financière de 25 millions de dollars intensifie les efforts du gouvernement du Québec pour soutenir les entreprises et le retour des travailleurs dans des centres-villes durement affectés par la pandémie. Elle s'ajoute au montant de 50 millions de dollars annoncé lors de la mise à jour économique de novembre 2020 et visant à appuyer la relance des centres-villes de Montréal et de Québec.

Les mesures de confinement pour lutter contre la pandémie, comme le télétravail obligatoire, les restrictions de voyage et celles relatives aux activités des restaurants ainsi que l'annulation des grands événements culturels, ont eu des répercussions importantes sur la fréquentation des centres-villes.

Les villes suivantes recevront également une aide financière : Alma, Drummondville, Gatineau, Granby, Laval, Lévis, Longueuil, Rimouski, Saguenay, Saint-Georges, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme, Salaberry-de-Valleyfield, Shawinigan, Sorel-Tracy, Trois-Rivières et Victoriaville.

« La vaccination va bon train au Québec, et la reprise économique s'accélère. Notre gouvernement continue d'offrir les outils financiers appropriés aux municipalités pour leur redonner confiance et les aider à retrouver leur dynamisme d'avant la pandémie. Les centres-villes sont des moteurs économiques importants : ils doivent rapidement redémarrer leurs activités et regagner leur vitalité. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« L'entrepreneuriat est un pilier du développement régional et un indice important de richesse et de bien-être économique des populations. La pandémie a eu des effets considérables sur les entreprises et les travailleurs. Le soutien gouvernemental aux secteurs commercial et touristique sera bénéfique non seulement pour la Ville de Sherbrooke, mais également pour toute la région de l'Estrie. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La relance du centre-ville de Sherbrooke apportera un nouveau souffle aux commerçants, aux restaurateurs et aux hôteliers qui ont été affectés au cours des derniers mois par l'arrêt ou le ralentissement de leurs activités. Il était impératif d'agir pour permettre à la municipalité de retrouver sa vitalité et sa force économiques. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

Pour se prévaloir de l'aide financière annoncée aujourd'hui, chaque ville devra présenter au ministère de l'Économie et de l'Innovation les éléments suivants :

la délimitation du centre-ville;

la composition d'un comité consultatif;

un plan d'action, un rapport d'étapes et un rapport final, selon un calendrier préétabli.

Les mesures du plan d'action devront s'inscrire parmi les quatre axes d'intervention suivants :

l'aide fournie aux entreprises, dans la mesure où celle-ci est permise par les lois et règlements applicables;

les aménagements réalisés dans le centre-ville;

les événements de concertation prévus pour la relance;

les infrastructures et les mobiliers permanents mis en place.

