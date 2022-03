Relance économique des centres-villes - Appui de 16,5 M$ pour soutenir des initiatives visant à dynamiser le centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'aides financières totalisant 16,5 millions de dollars à la Ville de Montréal, à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) ainsi qu'à la Société de développement commercial du centre-ville de Montréal (SDC Montréal centre‑ville) pour leur permettre de poursuivre leurs initiatives visant à favoriser la relance économique du centre‑ville de Montréal.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

De cette somme, 7 millions de dollars sont accordés à la Ville de Montréal, 6 millions à la CCMM et 3,5 millions à la SDC Montréal centre-ville. Ces contributions financières sont issues de l'enveloppe de 50 millions de dollars annoncée lors de la mise à jour économique de novembre 2020 pour appuyer la relance des centres‑villes de Montréal et de Québec.

« Avec le retour de la population dans nos centres-villes, le Québec retrouve sa vitalité. Les nouveaux projets élaborés par la CCMM, la SDC Montréal centre-ville et la Ville de Montréal inciteront les Montréalais à regagner le cœur de la métropole, un moteur économique important pour lequel il est essentiel de réactiver les activités. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Le centre-ville de Montréal, cœur économique de la métropole et du Québec, tire bien son épingle du jeu grâce à sa mixité. Il faut continuer de miser sur cette force. Avec les aides annoncées aujourd'hui, nous soutenons trois organisations et leurs partenaires afin qu'ils poursuivent leurs missions essentielles et bénéfiques pour le centre-ville. Leurs plans d'action permettront de continuer à attirer les visiteurs, à appuyer les entreprises, à mobiliser et à concerter le milieu des affaires ainsi qu'à poursuivre les efforts entrepris pour faciliter le retour des travailleurs. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Grâce à la plateforme J'aime travailler au centre-ville, la Chambre a mené, depuis plus d'un an, des actions qui ont favorisé le retour des travailleurs et soutenu les entreprises dans la transition vers un mode hybride. Les sommes additionnelles que nous confie le gouvernement du Québec permettront de mettre en œuvre de nouvelles initiatives et de poursuivre la mobilisation du secteur privé pour stimuler la relance du centre-ville. Cette annonce arrive au bon moment, avec le retour en présentiel après le ralentissement causé par le variant Omicron. Je tiens à saluer le leadership du gouvernement, qui reconnaît le caractère névralgique du centre-ville de la métropole en appuyant ses entreprises et sa trame commerciale. »

Michel Leblanc, président et chef de la direction de la CCMM

« Malgré les coups durs de la pandémie, le centre-ville de la métropole a su conserver une place enviable parmi les grands centres-villes nord-américains. Cet exploit, on le doit surtout à la diversité de ses activités, qui en font l'un des plus importants pôles économique, universitaire et culturel des Amériques. Le soutien gouvernemental a été déterminant pour maintenir les atouts du centre-ville et le sera tout autant pour continuer de stimuler son dynamisme, de pallier ses faiblesses et de rehausser sa position stratégique. Il y a une mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs engagés dans son rayonnement, et Montréal centre-ville, la plus grande société de développement commercial au Canada, est fière de pouvoir faire partie de la solution. »

Glenn Castanheira, directeur général de la SDC Montréal centre‑ville

Pour se prévaloir des aides financières annoncées aujourd'hui, la Ville de Montréal, la CCMM et la SDC Montréal centre-ville devront présenter au ministère de l'Économie et de l'Innovation leur plan d'action, leur rapport d'étape ainsi que leur rapport final, selon un calendrier préétabli.

Rappelons que le gouvernement du Québec a également annoncé une enveloppe de 25 millions de dollars dans le cadre du budget 2021‑2022 pour favoriser le retour des travailleurs dans d'autres centres‑villes du Québec et soutenir les entreprises.

