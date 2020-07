Relance économique au Québec - Mandat de priorisation : des consultations bénéfiques pour l'économie régionale

QUÉBEC, le 15 juill. 2020 /CNW Telbec/ - À l'issue du mandat de priorisation économique confié à chacune des régions du Québec en juin dernier, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, dresse un bilan positif des consultations qui ont eu lieu au cours des dernières semaines et tient à souligner la réponse favorable des acteurs régionaux quant à la relance de l'économie du Québec.

Les comités formés dans chacune des 17 régions avaient la tâche de déterminer trois projets structurants, mobilisateurs et innovateurs pour leur territoire, lesquels permettront notamment de saisir des occasions d'affaires et de favoriser la relance de l'économie. Le gouvernement amorcera rapidement l'analyse des propositions alors que les ministres responsables des différentes régions présenteront les priorités régionales cernées dans le cadre de ce mandat.

Les espaces régionaux d'accélération et de croissance ont eu la responsabilité d'animer, en collaboration avec les pôles d'économie sociale, des consultations auprès des intervenants régionaux (organismes de développement économique, chambres de commerce et d'industrie, etc.) afin d'alimenter la réflexion. Ils ont été appuyés par les directions territoriales du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Les élus des régions ont également pris activement part à la réalisation de ce mandat.

Citation :

« La relance de l'économie québécoise doit se faire dans le respect des réalités, des priorités et des enjeux de chacune des régions. Elle exige que tous les acteurs économiques se mobilisent pour bâtir des projets porteurs, car ils sont les mieux placés pour nommer les enjeux qui les concernent et pour trouver les solutions qui favoriseront la relance sur leur territoire. Je salue la réponse positive des communautés et leur mobilisation autour de ces consultations, et je suis impatiente de voir les retombées des projets qui seront mis en œuvre. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional

Renseignements: Source : Amélie Dionne, Directrice des communications, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca