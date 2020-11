Relance du secteur éolien - Il est temps pour la ministre de se positionner, dit le Parti Québécois

QUÉBEC, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le député de Bonaventure et porte-parole du Parti Québécois en matière de développement régional, Sylvain Roy - comme ses collègues de l'Est du Québec Méganne Perry Mélançon (Gaspé), Pascal Bérubé (Matane-Matapédia) et Harold LeBel (Rimouski) -, estime que le temps est venu pour la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx, de prendre position en faveur du projet de l'Alliance éolienne de l'Est, d'autant plus qu'Hydro-Québec vient de manifester son intention de relancer ce secteur énergétique.

EN BREF

Le projet de l'Alliance éolienne de l'Est jouit de l'appui unanime des communautés concernées; seule la ministre hésite à se prononcer.

Il est certes ambitieux et colossal, mais les retombées économiques attendues dans les régions le sont tout autant.

Le Parti Québécois appuie le développement de la filière éolienne, une voie de production énergétique résolument tournée vers l'avenir.

Le projet de l'Alliance éolienne de l'Est est ambitieux : il prévoit la production de 1200 mégawatts d'électricité et implique pas moins de 16 MRC. Sur le terrain, les retombées économiques pourraient atteindre 1 G$, soit 40 M$ par année pendant 25 ans. Pas étonnant, donc, que l'initiative jouisse d'un fort consensus suprarégional.

« Il n'y a que la ministre Proulx qui ne s'est pas encore prononcée sur l'opportunité d'un tel projet. Elle est pourtant aussi responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent! Pourquoi s'obstine-t-elle à tourner le dos à une idée qui fait l'unanimité en sa faveur, ayant même reçu l'appui d'Hydro-Québec? », se questionne Sylvain Roy.

Le député souligne par ailleurs que le projet profiterait à de nombreuses entreprises, donc à l'économie régionale. « Pour la relance de l'Est, ce projet est fondamental. Par exemple, Marmen, qui a une usine à Matane, ainsi que LM Wind Power, à Gaspé, pourraient répondre aux appels d'offres. En outre, il permettrait de faire le pont jusqu'au renouvellement du parc éolien, prévu en 2026, donc de conserver l'expertise chez nous », a-t-il fait valoir.

Enfin, soulignons que l'énergie éolienne s'avère responsable et durable, des impératifs incontournables lorsqu'on parle de production d'énergie en 2020. « Le secteur est devenu, ces dernières années, beaucoup plus compétitif. Le projet que nous présente l'Alliance éolienne de l'Est en est un d'avenir; la ministre doit répondre présente le plus rapidement possible, afin qu'on puisse enfin aller de l'avant », a conclu le député de Bonaventure.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: Thomas Gaudreault, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 418 456-2282