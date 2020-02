Relance du Fonds d'innovation pour la gouvernance et la gestion des entreprises collectives

MONTRÉAL, le 24 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Filaction, Fondaction, la Caisse d'économie solidaire Desjardins et PME MTL, le réseau d'accompagnement des entreprises de la Ville de Montréal annoncent la relance du Fonds INNOGEC, un fonds d'innovation pour soutenir la gouvernance et la gestion des entreprises d'économie sociale. Mis en place en partenariat avec le Ministère de l'Économie et de l'Innovation, le Fonds INNOGEC permet aux entreprises de propriété collective de bénéficier de services conseils accessibles en gestion et en gouvernance. Il accorde un soutien sous forme de contribution non remboursable servant au paiement jusqu'à concurrence de 40 % des frais d'honoraires professionnels pour des interventions conseils.

Depuis le lancement du Fonds INNOGEC en 2017, plus de 60 entreprises de l'économie sociale ont pu bénéficier de services professionnels de conseils. Le Fonds a aussi contribué à diversifier la base entrepreneuriale en mettant au service des porteurs de projets une capacité adaptée pour mieux formuler les projets et les rapprocher des exigences des bailleurs de fonds de l'économie sociale.

Le Fonds INNOGEC propose aux entreprises une contribution non remboursable afin de financer l'appel à des conseillers externes pour des interventions d'aide. Les services visés par l'initiative sont larges, couvrant des activités de planification stratégique, de plan d'affaires, de diagnostics organisationnels, d'études de marché, ou encore de communications. Il s'agit d'opérations ponctuelles au service du développement des entreprises utilisatrices.

Le Fonds INNOGEC a reçu l'appui du Ministère de l'Économie et de l'Innovation pour 50 % de son financement.

Il offre un soutien en contribution non remboursable d'une valeur pouvant contribuer à réduire jusqu'à 40 % des frais d'honoraires de consultants, pour une contribution maximale de 15 000$ par projet. L'allocation sera accordée sous présentation d'une demande à partir du site internet de Filaction, www.filaction.qc.ca/fonds-innogec, selon les critères suivants : le mode de propriété de l'entreprise, la pertinence de son projet, l'impact social attendu, la démonstration de la capacité de compléter le financement total, l'impact du projet sur le développement de l'entreprises ainsi que le nombre de demandes reçues.

À propos de Filaction

Filaction est un fonds de développement qui soutient les PME québécoises, notamment celles de l'économie sociale, de la diversité, de la culture et du tourisme. Il offre du financement à différentes clientèles d'entrepreneurs et porte une attention particulière aux petites et moyennes entreprises situées dans les régions du Québec, aux communautés et aux groupes mal desservis par les institutions financières traditionnelles. Ce fonds constitue un outil durable de développement économique, social et régional. Filaction a été créé en 2001 à l'initiative de Fondaction, d'où proviennent ses capitaux investis. Pour en savoir plus : www.filaction.qc.ca

À propos de Fondaction

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable. Il gère un actif de 2,4 milliards de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie de près de plus de 175 000 actionnaires. Fondaction appuie le développement de plus de 1 200 PME parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Entre 2015 et 2018, Fondaction a réduit de 51% l'empreinte carbone de ses placements sur les marchés boursiers. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos de la Caisse d'économie solidaire

Avec un volume d'affaires de 2 milliards de dollars, la Caisse d'économie solidaire est la coopérative financière des entreprises collectives, des mouvements sociaux et des citoyens engagés pour une économie sociale et durable. Principale institution financière de l'économie sociale au Québec, elle investit 587 millions de dollars dans l'économie sociale du Québec et retourne annuellement 1 million de dollars à ses membres en ristournes collectives, dons et commandites. Elle compte près de 15 000 membres, dont plus de 3400 membres associations, coopératives et syndicats.

À propos de PME MTL, le réseau d'accompagnement des entreprises de la Ville de Montréal

Le réseau PME MTL offre un ensemble de services professionnels aux entrepreneurs privés et d'économie sociale se situant sur l'île de Montréal. Acteurs de premier plan dans le soutien au démarrage et la croissance des PME, les experts de PME MTL accompagnent les entrepreneurs par leurs conseils en gestion et l'octroi de financement. Véritable catalyseur en développement de l'entrepreneuriat, PME MTL travaille de concert avec un vaste réseau de partenaires et agit comme lieu de convergence entre les entrepreneurs et les différents experts, intervenants, gestionnaires de programmes et d'aides financières.

