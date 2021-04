Relance de l'industrie aérospatiale québécoise - Près de 48,65 M$ pour soutenir les projets collaboratifs de l'aéronef de demain

MONTRÉAL, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, a profité de sa présence à l'assemblée générale annuelle d'Aéro Montréal pour annoncer l'octroi d'une subvention maximale de près de 48,65 millions de dollars au Regroupement pour le développement de l'avion plus écologique.

Cette contribution financière appuiera la réalisation du projet mobilisateur Les projets collaboratifs de l'aéronef de demain, totalisant des investissements privés et publics de plus de 97 millions de dollars, en vue de favoriser la reprise de l'activité au sein du secteur québécois de l'aérospatiale. À long terme, les résultats qui en découleront pourraient s'intégrer dans le développement de nouveaux aéronefs plus écoperformants.

L'ensemble du projet mobilisateur permettra de maintenir et créer 256 emplois de haute technologie bien rémunérés durant sa mise en œuvre. De plus, il contribuera à la reconnaissance du Québec parmi les leaders mondiaux du domaine de la propulsion électrique et hybride électrique appliquée à l'industrie aérospatiale.

Dans le cadre de cette initiative, les maîtres d'œuvre et des équipementiers du secteur réaliseront, de concert avec leurs partenaires respectifs, quatre projets collaboratifs qui mobiliseront des PME, des universités ainsi que des laboratoires publics.

Laboratoire volant - ARA Robotique, Bombardier et CMC Électronique

Développement de plateformes autonomes et de leur exploitation comme outil de validation en vol de technologies avion.

Aéronef pour la mobilité numérique et verte de demain - Bell Textron Canada, Beslogique, CAE, Centre excellence d'essai en vol, MTLS Aérostructure et Pratt & Whitney Canada

Accélération du développement de technologies, de la transformation numérique et de connaissances pour l'avancement des aéronefs de l'avenir, notamment ceux à propulsion hybride électrique, et mise en œuvre de services associés.

Avionique pour aéronef électrique (projet AQuArEL) - MTLS Aérostructure et Thales Canada, Avionique

Mise au point d'un système de commandes de vol électrique et d'une suite avionique en vol à vue (VFR) pour aéronef à propulsion hybride et électrique.

Versatilité optimisée de l'avion A220 - Société en commandite Airbus Canada et Stelia Aéronautique Canada

Développement de nouvelles fonctionnalités permettant des capacités et des performances additionnelles en vue d'offrir une plus grande versatilité à la famille d'avions A220.

Citation :

« Notre secteur aéronautique se démarque à l'international par son expertise, sa créativité et ses innovations. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de favoriser sa relance, en plus de préserver l'avantage concurrentiel de nos entreprises en matière de recherche et développement. Ces projets collaboratifs auront aussi un effet multiplicateur sur l'ensemble de notre écosystème aérospatial. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

L'aide gouvernementale inclut aussi une somme de 118 750 $ destinée au Regroupement pour le développement de l'avion plus écologique aux fins de l'administration des projets collaboratifs de l'aéronef de demain.

Un appel de projets mobilisateurs destiné aux entreprises réalisant des activités manufacturières ou spécialisées dans le développement d'applications numériques sera lancé au cours de l'année 2021, afin de générer d'autres projets collaboratifs en aérospatiale.

En vue d'accélérer la reprise de l'activité dans des secteurs clés de l'économie du Québec, le gouvernement a annoncé, lors de la mise à jour économique de l'automne 2020, un appui financier de 166 millions de dollars sur deux ans, dont 100 millions pour l'industrie aérospatiale.

Afin de poursuivre les investissements dans des secteurs stratégiques, le gouvernement a prévu, dans le budget 2021-2022, 167,4 millions de dollars additionnels sur cinq ans.

De ce montant, 95 millions serviront au renouvellement de la Stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016-2026.

