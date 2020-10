Relance de l'économie - Le Québec n'a pas les moyens de gérer des projets d'infrastructures sans un cadre de gestion réglementé

MONTRÉAL, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que le gouvernement s'apprête à relancer l'économie en accélérant certains projets d'infrastructures publiques, PMI-Montréal, la plus grande association professionnelle en gestion de projet au Québec, a déposé aujourd'hui un mémoire à la Commission des finances publiques de l'Assemblée nationale dans lequel elle demande au gouvernement de se doter d'un cadre législatif rigoureux pour la gestion de projet et de portefeuille qui fera en sorte que les contribuables en auront pour leur argent.

« Les donneurs d'ordre du gouvernement et, par conséquent, les contribuables québécois doivent avoir le contrôle sur la façon dont les grands projets d'infrastructure sont gérés. Le respect des meilleures pratiques en gestion de projet et portefeuille peut contribuer grandement à une saine gestion des fonds publics, à une meilleure efficacité dans les investissements que s'apprêtent à faire le gouvernement et surtout à davantage d'agilité. », a déclaré Henri-Jean Bonnis, président de PMI-Montréal.

« Les attentes du public en termes de gestion et de réalisation de ces projets seront amplifiées par le contexte post-COVID. Sans pratique et processus de gestion de projet plus efficaces et agiles, le gouvernement risque de gaspiller des sommes considérables et de miner la confiance des contribuables. Il est donc important de trouver le juste équilibre entre les intérêts de la population et ceux du gouvernement. », a poursuivi M. Bonnis.

Recommandations

Dans son mémoire, le PMI-Montréal propose que le Gouvernement du Québec nomme une autorité centrale pour la mise en œuvre de lignes directrices sur la gestion de tous les projets, incluant les projets majeurs d'infrastructure publique comprise dans la Loi sur les infrastructures publiques, sous l'autorité du Conseil du Trésor. Elle recommande également de créer un forum entre ministères pour partager les enjeux et rationaliser les processus liés à la gestion de projet Il propose, enfin, d'offrir de la formation en gestion de projet formellement et informellement à travers l'appareil gouvernemental.

1,7 milliard $

Selon une étude canadienne du PMI (Project Management Institute), le respect des bonnes pratiques en matière de gestion de projet permet de compléter 50 % des projets à temps, ne génère pas de dépassement de coût dans 56 % des cas et facilite l'atteinte des objectifs 7 fois sur 10. Quand les projets ne respectent pas les bonnes pratiques de gestion, chaque 1 milliard $ investi génère 123 millions $ de pertes, soit environ 12 %. Sur un budget total de 14 milliards de dollars, les pertes pourraient donc totaliser 1,7 milliard de dollars.

Si le gouvernement du Québec démontre une volonté claire d'accélérer quelque 200 projets d'infrastructure majeurs pour stimuler l'activité économique, il doit également saisir l'occasion de revoir la gouvernance et les processus administratifs qui sont devenus rigides et complexes avec le temps. Reconnues mondialement, l'expertise québécoise en gestion de projet et les bonnes pratiques qui s'y rattachent doivent devenir la signature des grands projets d'infrastructure dans tous les ministères.

En standardisant la gestion de projet, le Québec deviendrait ainsi la première province canadienne à légiférer les pratiques et les processus de gestion de projets dans l'ensemble du gouvernement et à garantir leur application. Ce faisant, c'est toute la population du Québec qui en sortirait gagnante et fière.

Rappelons qu'en 2016, le Congrès américain a adopté le Program Management Improvement and Accountability Act qui a entraîné des améliorations essentielles à la politique de gestion de programme et de projet dans l'ensemble du gouvernement fédéral.

À propos du PMI-Montréal

Fondé en 1977, PMI-Montréal regroupe la grande majorité des professionnels en gestion de projet du Québec. Avec plus de 5 300 membres, le PMI-Montréal est l'un des chapitres les plus importants du Project Management Institute (PMI). Pour obtenir plus d'informations et consulter le calendrier des événements à venir, rendez-vous au www.pmimontreal.org.

