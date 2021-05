La campagne « La diversité est la fibre du Canada » souligne les valeurs fondamentales de Reitmans : l'inclusion, la diversité et l'authenticité. Bien que la diversité reste au premier plan de nombreuses conversations à travers le pays, beaucoup se demandent quoi faire de plus pour progresser davantage. Dans ce contexte, Reitmans partage sa voix et entreprend des actions concrètes. « À travers notre deuxième campagne sur la diversité, nous souhaitions rassembler et souligner l'histoire collective de notre beau pays. Nous nous engageons à apporter un changement réel et durable en utilisant la portée de notre marque pour continuer à plaider pour le respect et l'égalité. Cela passe par la création d'un environnement de travail inclusif, que ce soit au sein même de notre entreprise ou dans le cadre de toutes nos campagnes de marketing », indique Jackie Tardif, présidente de la marque Reitmans et marraine de direction de la diversité et de l'inclusion pour Reitmans (Canada) Limitée.

Parmi les personnalités choisies se retrouvent Mariana Mazza, humoriste et comédienne québécoise d'origine uruguayenne et libanaise, la rappeuse sénégalaise et québécoise Sarahmée, l'athlète afro-américaine et canadienne Angela James, l'autrice et poétesse de la communauté innue de Pessamit Natasha Kanapé Fontaine, l'enseignante et designer de mode canadienne et indienne Sandy Kaur Gill, l'animatrice, autrice, productrice, entrepreneure et conférencière chilienne et québécoise, Alexandra Diaz ainsi que la première danseuse principale d'origine chinoise de l'histoire du Ballet national du Canada, Chan Hon Goh. Chaque ambassadrice a participé à la création d'un motif, reproduit sur un T-shirt et un foulard, qui représente leur style et leur appartenance culturelle. Un sac fourre-tout rassembleur a également été créé dans le cadre de cette initiative. Ces articles seront disponibles en magasin et en ligne dès le 21 mai aux prix respectifs de 29,90 $, 19,90 $ et 34,90 $. Pour chaque produit vendu, Reitmans s'engage à faire un don de 2 $ aux 7 causes choisies par les ambassadrices, jusqu'à un maximum de 10 000 $ pour chacune d'entre elles. Les sept organismes choisis par les ambassadrices sont : La rue des femmes, le Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes (CEJFI), la Fondation canadienne des femmes, le Fonds Waskapitan, la banque alimentaire Seva, la Fondation Smilezone et la Société canadienne du cancer.



Le lancement de cette campagne est soutenu par une stratégie marketing 360⁰ à travers plusieurs canaux, en passant par l'affichage en magasin, une campagne d'amplification numérique ainsi que des annonces télévisuelles, radio et numériques multiculturelles traduites en pendjabi, cantonais et mandarin, l'extension des réseaux sociaux (TikTok, Instagram, Facebook, YouTube) jusqu'au contenu organique qui rassemble la communauté #ReitmansVraimentVous.



Dans le cadre d'un concours pancanadien, Reitmans offrira à 10 nouvelles arrivantes une garde-robe d'une valeur de 1000 $ qu'elles pourront utiliser à l'occasion d'entrevues d'emploi, leur cérémonie de citoyenneté canadienne, lors des fêtes ou d'occasions spéciales. Les gagnantes seront déterminées à partir d'un court essai (150 mots) dans lequel elles seront invitées à s'exprimer sur ce qui fait du Canada un endroit formidable où vivre.



Cette campagne est née grâce à un groupe de personnes extraordinaires. Parmi celles-ci se trouvent Meryam Joobeur à la réalisation de la vidéo (réalisatrice canado-tunisienne vivant à Montréal nommée aux Oscars pour le meilleur court-métrage de fiction et plusieurs fois récompensée notamment avec le prix du meilleur court métrage canadien au Festival international du film de Toronto 2018 [TIFF]). Sans oublier la productrice électro, DJ et multi-instrumentiste Ouri qui a composé la musique.



À propos de la marque Reitmans

Reitmans (une marque de Reitmans (Canada) Limitée) est devenue l'une des marques de vêtements et d'accessoires pour femmes les plus appréciées au Canada, avec une forte présence en ligne et 245 magasins à travers le pays. Les collections Reitmans offrent des styles allant de l'intemporel aux incontournables, et proposent des tailles du 0 au 22 (TTP-3X) dans les coupes Petite, Régulier et Long. L'équipe de créateurs interne de Reitmans s'efforce de créer des vêtements qui s'intègrent dans le style de vie de leurs clientes et les encourage à se sentir plus confiantes tout en célébrant et en restant fidèles à leur style. Pour plus d'informations, visitez notre site web : www.reitmans.com.



À propos de Reitmans (Canada) Limitée

La Société est un important détaillant spécialisé de vêtements pour femmes qui compte un réseau de magasins dans l'ensemble du Canada. La Société exploite 414 magasins, dont 245 Reitmans, 91 Penningtons et 78 RW&CO. Reitmans (Canada) Limitée est une société ouverte dont les titres sont négociés à la Bourse de croissance TSX (TSXV: RET) (TSXV: RET.A). Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.reitmanscanadalimited.com.

SOURCE Reitmans (Canada) Limitée

Renseignements: Pour toute demande de presse, veuillez contacter : Québec : Pascale Marquis, EGS Group, [email protected], 514 707-1647; Reste du Canada : Howard Lichtman, Ethnicity Matters, [email protected], 416 402-4948

Liens connexes

http://www.reitmans.ca