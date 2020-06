MONTRÉAL, le 11 juin 2020 /CNW Telbec/ - Reitmans (Canada) Limitée (la « Société ») annonce aujourd'hui qu'en raison de circonstances découlant de la pandémie de COVID‑19, elle reporte le dépôt de ses états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités et le rapport de gestion du trimestre clos le 2 mai 2020 (collectivement, les « documents du premier trimestre »). La Société prévoit déposer les documents du premier trimestre vers le 29 juillet 2020.

La Société invoque la décision no 2020‑PDG‑0037 de l'Autorité des marchés financiers (la « décision générale de l'Autorité ») et la norme ontarienne intitulée Ontario Instrument 51‑505 - Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements with Deadlines during the Period from June 2 to August 31, 2020 de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « norme ontarienne 51‑505 ») qui permettent de déposer les documents du premier trimestre dans les 45 jours suivant la date limite autrement applicable aux termes de la législation en valeurs mobilières du Québec et de l'Ontario. La décision générale de l'Autorité a été prise et la norme ontarienne 51-505 a été adoptée afin de dispenser les émetteurs de l'application des délais de dépôt et de certaines autres obligations en raison des difficultés que pose la pandémie de COVID‑19 quant au dépôt des documents d'information continue devant être déposés dans la période du 2 juin 2020 au 31 août 2020.

Jusqu'à ce que la Société ait déposé les documents du premier trimestre, les membres du conseil et de la direction de la Société et les autres initiés à son égard sont assujettis à une interdiction d'opérations qui reflète les principes de l'article 9 de la National Policy 11‑207 - Failure-to-File Cease Trade Orders and Revocations in Multiple Jurisdictions (au Québec, l'Instruction générale 11‑207 relative aux interdictions d'opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires). Cette période d'interdiction d'opérations se termine à la fin du deuxième jour de bourse suivant la date à laquelle les documents du premier trimestre ont été déposés.

Mis à part ce qui a été auparavant déclaré par la Société et ce qui est indiqué ci‑dessous, aucun fait nouveau important n'est survenu dans les activités de la Société depuis la date du dépôt de ses plus récents états financiers consolidés audités et rapport de gestion de l'exercice clos le 1er février 2020 (les « documents annuels »). La Société a rouvert les portes de 445 magasins en conformité avec les directives des gouvernements provinciaux et régionaux. On peut consulter les communiqués publiés depuis le dépôt des documents annuels, le 1er mai 2020, sur le site Web d'entreprise de la Société, au www.reitmanscanadalimited.com.

Au sujet de Reitmans (Canada) Limitée

La Société est un chef de file du commerce de détail de mode féminine qui compte un réseau de magasins dans l'ensemble du Canada. La Société compte environ 6 800 employés et exploite 574 magasins, dont 258 Reitmans, 106 Penningtons, 80 RW & CO., 76 Addition Elle et 54 Thyme Maternité. Reitmans est une société ouverte dont les titres sont négociés à la Bourse de Toronto (TSX : RET, RET-A). Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.reitmanscanadalimited.com .

Déclarations prospectives

À l'exception des déclarations de faits, lesquelles sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué sont prospectives. Ces déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent de nombreux risques et incertitudes inhérents, connus ou non, dont un nombre important est indépendant de la volonté de la Société. Parmi ces risques, citons, notamment : l'incidence de la pandémie de COVID-19 actuelle sur les activités commerciales et les affaires internes de la Société, y compris sa capacité d'établir et de déposer les documents du premier trimestre vers le 29 juillet 2020, sa capacité d'exploiter des magasins en conformité avec les directives des gouvernements provinciaux et régionaux et le moment de la reprise de l'exploitation des magasins, la conjoncture économique en général, les conditions générales de l'industrie de la vente au détail, la saisonnalité, les conditions météorologiques et les autres risques figurant dans les documents publics de la Société, y compris ceux décrits aux rubriques « Gestion des risques d'exploitation » et « Gestion des risques financiers » du plus récent rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 1er février 2020. En conséquence, les résultats réels futurs peuvent s'avérer considérablement différents des résultats prévus contenus dans les déclarations prospectives, qui reflètent les attentes de la Société uniquement en date du présent communiqué. Les déclarations prospectives sont fondées sur les estimations, les opinions et les hypothèses actuelles de la Société, qui reposent sur l'évaluation que fait la direction de sa capacité d'établir et de déposer les documents du premier trimestre vers le 29 juillet 2020, l'évaluation qu'elle fait des publications gouvernementales concernant la pandémie de COVID‑19, y compris concernant le moment de la réouverture des magasins et les directives de la santé publique concernant cette réouverture, l'évaluation qu'elle fait du comportement actuel et futur des consommateurs et de l'incidence de la pandémie de COVID‑19 sur ce comportement, la perception de la direction à l'égard des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution actuellement prévue, ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances. Certaines déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué peuvent porter notamment sur la capacité d'obtenir du financement. Le lecteur est avisé de ne pas accorder une confiance indue aux déclarations prospectives incluses dans les présentes. Ces déclarations traitent uniquement de la situation à la date à laquelle elles sont formulées. La Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de revoir de telles déclarations à la suite d'un quelconque événement ou d'une quelconque circonstance et elle nie toute intention de ce faire, à moins que les lois sur les valeurs mobilières qui s'appliquent ne l'y obligent.

Site web de l'entreprise : www.reitmanscanadalimited.com

Renseignements: Katherine Chartrand, directrice des communications, téléphone : 514‑384‑1140

