Reitmans (Canada) Limitée annonce ses ventes pour le mois de décembre

MONTRÉAL, le 8 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les ventes pour les cinq semaines de décembre terminées le 4 janvier 2020 ont augmenté de 2,5 %, avec une réduction nette de 35 magasins. Les ventes des magasins comparables1, qui tiennent compte des ventes du commerce électronique, ont augmenté de 6,4 %.

Les ventes pour le quatrième trimestre à ce jour, soit les neuf semaines terminées le 4 janvier 2020, ont augmenté de 1,2 %, avec une réduction de 35 magasins en exploitation. Les ventes des magasins comparables1, qui tiennent compte des ventes du commerce électronique, ont augmenté de 4,4 %.

Au cours du quatrième trimestre à ce jour, la société a fermé 1 magasin. Par conséquent, au 4 janvier 2020, 586 magasins étaient en exploitation, soit 260 Reitmans, 112 Penningtons, 78 Addition Elle, 81 RW & CO. et 55 Thyme Maternité, par rapport à 621 magasins un an plus tôt.

1 La société utilise les ventes des magasins comparables comme indicateur de rendement clé (« IRC ») pour évaluer le rendement des magasins et la croissance des ventes. La société met en œuvre une approche omnicanal pour établir un lien avec ses clients en s'alignant sur leurs habitudes d'achat par l'entremise de canaux de vente en ligne ou en magasin. Cette approche permet aux clients de magasiner en ligne pour la livraison à domicile, l'achat dans l'un de nos magasins ou l'expédition à domicile à partir d'un autre magasin lorsque les produits ne sont pas disponibles dans un magasin donné. En raison de ce comportement, la société présente une seule mesure des ventes des magasins comparables qui inclut les ventes réalisées en magasin et par l'intermédiaire des sites de commerce électronique. Les ventes des magasins comparables constituent les ventes générées par des magasins ouverts continuellement pendant les deux périodes comparées et comprennent les ventes en ligne. Les ventes des magasins comparables ne comprennent pas les ventes des comptes clients liés aux ventes en gros. Les ventes des magasins comparables sont mesurées en fonction des mêmes jours civils pour chacune des périodes. Même si cet IRC est exprimé comme un ratio, il constitue une mesure financière non conforme aux PCGR qui n'a pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. La direction utilise les ventes des magasins comparables pour évaluer le rendement des magasins et des ventes en ligne et juge cette mesure utile pour déterminer la part de nouvelles ventes provenant de la croissance des ventes et la part pouvant être attribuée à l'ouverture de nouveaux magasins. Les ventes des magasins comparables constituent une mesure couramment utilisée par les détaillants et sont considérées comme un renseignement utile tant par les investisseurs que par les analystes. Les ventes des magasins comparables ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de rendement calculées selon les IFRS.

