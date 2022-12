Hausse de 15,4 % des produits du troisième trimestre à 205,6 millions de dollars

Recul des résultats des activités d'exploitation ajustés1 du troisième trimestre, de 19,7 millions de dollars à 15,2 millions de dollars

Repli du BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies1 du troisième trimestre, de 23,8 millions de dollars à 18,0 millions de dollars

Hausse de 24,8 % des produits des neuf premiers mois de l'exercice à 588,7 millions de dollars

Progression des résultats des activités d'exploitation ajustés1 des neuf premiers mois de l'exercice, de 16,2 millions de dollars à 51,9 millions de dollars

Augmentation du BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies1 des neuf premiers mois de l'exercice, de 27,8 millions de dollars à 60,7 millions de dollars

MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La société est satisfaite des résultats de ses activités d'exploitation pour le troisième trimestre de l'exercice 2023. Bien que les résultats des activités d'exploitation aient diminué au troisième trimestre de l'exercice 2023, ils figurent parmi les résultats les plus solides de la société pour les dix derniers trimestres comparatifs. La société s'est libérée avec succès des procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») en janvier 2022 avec une vision et une direction clairement définies. De nouvelles initiatives de valorisation des marques et une offre de produits axées sur la clientèle sont autant de facteurs qui ont contribué à l'augmentation des dépenses de consommation, les ventes des magasins comparables1 ayant progressé de 16,5 % au cours du troisième trimestre de l'exercice 2023, et la société a continué d'atténuer les difficultés économiques et les retards de chaîne d'approvisionnement en gérant étroitement la logistique et les niveaux de stocks.

À moins d'indications contraires, toutes les données comparatives portant sur les résultats pour les 13 semaines closes le 29 octobre 2022 (le « troisième trimestre de l'exercice 2023 ») sont comparées aux données des 13 semaines closes le 30 octobre 2021 (le « troisième trimestre de l'exercice 2022 ») et toutes les données comparatives portant sur les résultats pour les 39 semaines closes le 29 octobre 2022 (les « neuf premiers mois de l'exercice 2023 ») sont comparées aux données des 39 semaines closes le 30 octobre 2021 (les « neuf premiers mois de l'exercice 2022 »).

Période de 13 semaines close le 29 octobre 2022

Les ventes du troisième trimestre de l'exercice 2023 ont augmenté de 27,4 millions de dollars, ou 15,4 %, pour s'établir à 205,6 millions de dollars, et ce, malgré une réduction nette totale de 9 magasins. L'augmentation s'explique avant tout par la forte croissance des ventes des magasins comparables. Les ventes de magasins comparables, qui comprennent les ventes du commerce électronique, ont augmenté de 16,5 % au troisième trimestre de l'exercice 2023. L'augmentation des ventes des magasins comparables découle principalement du plus grand achalandage en magasin et en ligne et de la hausse de la valeur globale des transactions clients. Les ventes en ligne de la société continuent d'être solides, représentant environ 26 %1 du total des ventes pour le troisième trimestre de l'exercice 2023.

La marge brute du troisième trimestre de l'exercice 2023 a augmenté de 16,1 millions de dollars pour s'établir à 117,5 millions de dollars, comparativement à 101,4 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice 2022. La marge brute en pourcentage des ventes s'est accrue, passant de 56,9 % pour le troisième trimestre de l'exercice 2022 à 57,1 % pour le troisième trimestre de l'exercice 2023. L'accroissement à la fois de la marge brute et de la marge brute en pourcentage des ventes est essentiellement attribuable à l'augmentation des ventes et à la hausse de la valeur globale des transactions clients ainsi qu'à la baisse des coûts liés à la chaîne d'approvisionnement en général, puisque les perturbations touchant le secteur du transport mondial ont commencé à se stabiliser au troisième trimestre de l'exercice 2023. Ceci a permis de diminuer le recours au transport de marchandises par la voie des airs pour répondre à la demande des clients. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par les démarques et les activités de promotion plus importantes au troisième trimestre de l'exercice 2023 et par l'incidence défavorable du cours de change sur les achats libellés en dollars américains comptabilisés dans le coût des biens vendus.

Le bénéfice net lié aux activités poursuivies du troisième trimestre de l'exercice 2023 s'est établi à 14,6 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,30 $), comparativement à 22,0 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,45 $) pour le troisième trimestre de l'exercice 2022. La diminution de 7,4 millions de dollars du bénéfice net est principalement attribuable à l'augmentation des charges d'exploitation globales, à la réduction des subventions fédérales, à la baisse des recouvrements de coûts de restructuration et à la charge d'impôt, comparativement à un recouvrement au troisième trimestre de l'exercice 2022, facteurs en partie contrebalancés par l'augmentation de la marge brute.

Les résultats des activités d'exploitation ajustés pour le troisième trimestre de l'exercice 2023 se sont chiffrés à 15,2 millions de dollars, comparativement à 19,7 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice 2022.

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2023, le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies s'est établi à 18,0 millions de dollars, comparativement à 23,8 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice 2022.

Période de 39 semaines close le 29 octobre 2022

Les ventes des neuf premiers mois de l'exercice 2023 ont augmenté de 117,0 millions de dollars, ou 24,8 %, pour s'établir à 588,7 millions de dollars. Davantage de magasins de la société étaient ouverts en raison du fait qu'il n'y avait plus de mesures de confinement imposées par le gouvernement au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2023, tandis que le réseau de magasins de la société avait été touché par un confinement partiel durant une partie des neuf premiers mois de l'exercice 2022 (se reporter à la rubrique intitulée « COVID-19 »). L'augmentation de l'achalandage en magasin, la hausse de la valeur moyenne des transactions et la diminution des démarques et des activités de promotion ont contribué à l'augmentation des ventes, et ce, malgré une réduction nette totale de 9 magasins. Les ventes en ligne de la société continuent d'être solides, représentant environ 28 %1 du total des ventes pour les neuf premiers mois de l'exercice 2023.

La marge brute des neuf premiers mois de l'exercice 2023 a augmenté de 83,1 millions de dollars pour s'établir à 340,1 millions de dollars, comparativement à 257,0 millions de dollars pour les neuf premiers mois de l'exercice 2022. La marge brute en pourcentage des ventes s'est accrue, passant de 54,5 % pour les neuf premiers mois de l'exercice 2022 à 57,8 % pour les neuf premiers mois de l'exercice 2023. L'accroissement à la fois de la marge brute et de la marge brute en pourcentage des ventes est essentiellement attribuable aux démarques et aux activités de promotion moindres durant les neuf premiers mois de l'exercice 2023, conjugué à la baisse des coûts liés à la chaîne d'approvisionnement en général, puisque les perturbations touchant le secteur du transport mondial ont commencé à se stabiliser au troisième trimestre de l'exercice 2023 et ont nécessité un recours moindre au transport de marchandises par la voie des airs pour répondre à la demande des clients.

Le bénéfice net lié aux activités poursuivies des neuf premiers mois de l'exercice 2023 s'est établi à 50,2 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 1,03 $), comparativement à 45,9 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,94 $) pour les neuf premiers mois de l'exercice 2022. L'augmentation de 4,3 millions de dollars du bénéfice net est principalement attribuable à l'augmentation de la marge brute, en partie contrebalancée par la hausse des charges d'exploitation globales, la réduction des subventions fédérales, la baisse des recouvrements de coûts de restructuration et l'augmentation des charges financières nettes.

Les résultats des activités d'exploitation ajustés pour les neuf premiers mois de l'exercice 2023 se sont chiffrés à 51,9 millions de dollars, comparativement à 16,2 millions de dollars pour les neuf premiers mois de l'exercice 2022.

Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2023, le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies s'est établi à 60,7 millions de dollars, comparativement à 27,8 millions de dollars pour les neuf premiers mois de l'exercice 2022.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

La société est un important détaillant de vêtements pour femmes qui compte des magasins de vente au détail dans l'ensemble du Canada. En date du 29 octobre 2022, la société exploitait 404 magasins, soit 235 Reitmans, 91 Penningtons et 78 RW&CO.

1 Mesures financières non conformes aux PCGR et mesures financières complémentaires

Le présent communiqué de presse fait mention de certaines mesures non conformes aux PCGR. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues selon les IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt présentées à titre de renseignements supplémentaires, en complément des mesures conformes aux IFRS, pour permettre une compréhension plus poussée des résultats d'exploitation de la société du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ni en remplacement de l'analyse par la société de son information financière présentée en conformité avec les IFRS.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse traite du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté lié aux activités poursuivies (le « BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies ») et des résultats des activités d'exploitation ajustés, qui sont considérés comme des mesures financières non conformes aux PCGR. Le présent communiqué de presse indique aussi le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies en pourcentage des ventes, qui est considéré comme un ratio non conforme aux PCGR. La présentation du BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies et des résultats des activités d'exploitation ajustés a pour but de fournir des informations additionnelles utiles aux investisseurs et aux analystes. Le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies se définit en tant que bénéfice net (perte nette) avant la charge ou le recouvrement d'impôt sur le résultat, les produits d'intérêts, les charges d'intérêts, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, la dépréciation d'actifs non financiers, ajusté pour l'incidence de certains éléments, y compris la déduction des charges d'intérêts et de l'amortissement relatifs aux contrats de location comptabilisés selon l'IFRS 16, Contrats de location, les subventions fédérales et les coûts (recouvrements de coûts) de restructuration. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies est un important indicateur de la capacité de la société à générer des liquidités au moyen des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation pour financer les besoins en fonds de roulement et les dépenses d'investissement, et elle utilise cette mesure à ces fins. Selon la direction, le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies en pourcentage des ventes indique les liquidités dégagées pour chaque dollar de ventes. L'exclusion des produits et des charges d'intérêts, autres que les charges d'intérêts sur les obligations locatives, tel qu'il est expliqué plus loin, élimine l'incidence sur le bénéfice des activités autres que d'exploitation. L'exclusion des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et des charges au titre des pertes de valeur, sauf l'amortissement lié aux actifs au titre de droits d'utilisation, tel qu'il est expliqué plus loin, élimine l'incidence hors trésorerie, et l'exclusion des éléments de restructuration et des subventions fédérales présente les résultats des activités poursuivies. En vertu de l'IFRS 16, Contrats de location, les caractéristiques de certains contrats de location font en sorte que les paiements de loyers comptabilisés en résultat net au cours de la période où l'exécution ou l'utilisation se produit, tandis que d'autres contrats de location sont comptabilisés à titre d'actifs au titre de droits d'utilisation dont l'obligation locative correspondante est comptabilisée, ce qui donne lieu à l'amortissement de ces actifs et à une charge d'intérêts de ces passifs. La direction présente son BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies de façon à refléter de façon uniforme les paiements qu'elle a versés relativement à ses contrats de location visant les magasins et le matériel. Ainsi, la majoration initiale de l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation et des intérêts sur les obligations locatives est exclue du calcul du BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies, car cela reflète mieux l'incidence de ses contrats de location sur les flux de trésorerie d'exploitation.

Les résultats des activités d'exploitation ajustés sont définis en tant que résultats des activités d'exploitation excluant les subventions fédérales et les coûts (recouvrements de coûts) de restructuration. La direction est d'avis que les résultats des activités d'exploitation ajustés donnent un indicateur plus pertinent pour évaluer la performance opérationnelle actuelle de la société. L'exclusion des éléments de restructuration et des subventions fédérales présente la performance opérationnelle des activités poursuivies.

Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR

Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement du bénéfice net lié aux activités poursuivies au BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies et des résultats des activités d'exploitation aux résultats des activités d'exploitation ajustés :



Pour les troisièmes

trimestres de Pour les neuf premiers

mois de

2023 2022 2023 2022 Bénéfice net lié aux activités poursuivies 14,6 $ 22,0 $ 50,2 $ 45,9 $ Amortissements et pertes de valeur nettes des

immobilisations corporelles et incorporelles 3,5

4,4

11,7

13,3

Amortissement des actifs au titre de droits

d'utilisation 7,9

7,1

21,0

22,4

Produits d'intérêts (0,3)

(0,1)

(0,5)

(0,2)

Charges d'intérêts sur les obligations locatives 1,3

1,0

3,6

3,1

Charges d'intérêts sur la facilité de crédit

renouvelable -

-

0,4

-

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat 0,1

(0,6)

(0,4)

(0,4)

Incidence sur les loyers de l'IFRS 16, Contrats

de location1 (9,2)

(8,1)

(24,6)

(25,5)

Subventions fédérales -

(1,6)

(1,2)

(18,1)

Coûts (recouvrements de coûts) de

restructuration, montant net 0,1

(0,3)

0,5

(12,7)

BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies2 18,0 $ 23,8 $ 60,7 $ 27,8 $ BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies en

pourcentage des ventes 8,8 % 13,4 % 10,3 % 5,9 %

1 L'incidence sur les loyers de l'IFRS 16, Contrats de location, se présente comme suit :





Pour les troisièmes

trimestres de Pour les neuf premiers

mois de

2023 2022 2023 2022 Amortissement des actifs au titre de droits

d'utilisation 7,9 $ 7,1 $ 21,0 $ 22,4 $ Charges d'intérêts sur les obligations locatives 1,3

1,0

3,6

3,1

Incidence sur les loyers de l'IFRS 16,

Contrats de location 9,2 $ 8,1 $ 24,6 $ 25,5 $



2 En raison de la définition actuelle du BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies, le chiffre comparatif a été retraité pour inclure l'incidence sur les loyers de l'IFRS 16, Contrats de location, de 8,1 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice 2022 et de 25,5 millions de dollars pour les neuf premiers mois de l'exercice 2022 et pour exclure les subventions fédérales de 1,6 million de dollars comptabilisées au troisième trimestre de l'exercice 2022 et de 18,1 millions de dollars pour les neuf premiers mois de l'exercice 2022. La direction est d'avis que la définition actuelle du BAIIA ajusté donne une meilleure image des flux de trésorerie d'exploitation de la société.



Pour les troisièmes

trimestres de Pour les neuf premiers

mois de

2023 2022 2023 2022 Résultats des activités d'exploitation 15,1 $ 21,6 $ 52,6 $ 47,0 $ Subventions fédérales -

(1,6)

(1,2)

(18,1)

Coûts (recouvrements de coûts) de

restructuration, montant net 0,1

(0,3)

0,5

(12,7)

Résultats des activités d'exploitation

ajustés 15,2 $ 19,7 $ 51,9 $ 16,2 $

Mesures financières complémentaires

La société utilise les ventes des magasins comparables comme indicateur de rendement clé (« IRC ») pour évaluer le rendement des magasins et la croissance des ventes. La société met en œuvre une approche omnicanal pour établir un lien avec ses clients en s'alignant sur leurs habitudes d'achat par l'entremise de canaux de vente en ligne ou en magasin. Cette approche permet aux clients de magasiner en ligne pour la livraison à domicile ou la cueillette en magasin, l'achat dans l'un de nos magasins ou l'expédition à domicile à partir d'un autre magasin lorsque les produits ne sont pas disponibles dans un magasin donné. En raison du comportement des clients sur les différents canaux, la société présente une seule mesure des ventes des magasins comparables, qui comprend les ventes en magasin et sur les sites de commerce électronique. Les ventes des magasins comparables constituent les ventes générées par des magasins ouverts continuellement pendant les deux périodes comparées et comprennent les ventes en ligne. Les ventes des magasins comparables sont mesurées en fonction des mêmes jours civils pour chacune des périodes. Même si cet IRC est exprimé comme un ratio, il constitue une mesure financière complémentaire qui n'a pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. La direction utilise les ventes des magasins comparables pour évaluer le rendement des magasins et les ventes en ligne et juge cette mesure utile pour déterminer la part de nouvelles ventes provenant de la croissance des ventes et la part pouvant être attribuée à l'ouverture de nouveaux magasins. Les ventes des magasins comparables constituent une mesure couramment utilisée par les détaillants et sont considérées comme un renseignement utile tant par les investisseurs que par les analystes. Les ventes des magasins comparables ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de rendement calculées selon les IFRS.

À plusieurs reprises au cours de l'exercice 2022, la société a dû procéder à la fermeture temporaire de certains de ses magasins de détail en raison des directives gouvernementales de confinement. Étant donné le caractère sans précédent de la pandémie de COVID-19 et ses conséquences majeures sur les consommateurs et sur la capacité de la société à servir ses clients, la direction estime que les ventes des magasins comparables n'étaient pas représentatives des tendances sous-jacentes dans son secteur d'activité et que, pour cette raison, elles ne seraient pas significatives aux fins de la comparaison des ventes d'un exercice à l'autre avant la fin du deuxième trimestre de 2023. Par conséquent, le présent communiqué de presse ne renferme pas d'analyse des ventes des magasins comparables pour les neuf premiers mois de l'exercice 2023. Il comprend toutefois une analyse des ventes des magasins comparables pour le troisième trimestre de l'exercice 2023 par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2022, étant donné que le réseau de magasins de la société était exploité au maximum de sa capacité aux troisièmes trimestres des exercices 2023 et 2022.

Le présent communiqué de presse présente le ratio des ventes nettes provenant du commerce électronique en pourcentage des ventes nettes de la société, et il est défini comme étant les ventes nettes comptabilisées provenant des sites de commerce électronique par rapport aux ventes nettes de la société. Cette mesure financière complémentaire n'a pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. La direction utilise cette mesure pour analyser les tendances qui caractérisent le comportement des clients sur les différents canaux afin de faciliter la prise des décisions relatives à l'affectation des capitaux au financement de l'exploitation et des dépenses d'investissement.

Déclarations prospectives

À l'exception des déclarations de fait, lesquelles sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, toutes les déclarations contenues dans ce communiqué sont prospectives. Toutes les déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent de nombreux risques et incertitudes, connus ou non, dont un nombre important est indépendant de la volonté de la société, notamment les déclarations qui concernent les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les activités, la situation financière et les activités d'exploitation de la société, et reposent sur plusieurs hypothèses qui entraînent la possibilité que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes de la société exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives et que les objectifs, les plans, les priorités stratégiques et les perspectives commerciales ne se concrétiseront peut-être pas. En conséquence, la société ne peut garantir que les déclarations prospectives se matérialiseront ni, le cas échéant, quels seront les avantages que la société en tirera. Les déclarations prospectives qui figurent dans les présentes visent à présenter de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction en date du présent communiqué de presse et à permettre aux investisseurs et autres intéressés de mieux comprendre le contexte opérationnel de la société. Le lecteur est toutefois prévenu que l'utilisation des déclarations prospectives pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations prospectives sont fondées sur les estimations, les opinions et les hypothèses actuelles de la société, qui reposent sur la perception de la direction à l'égard des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances.

Le présent communiqué de presse renferme des déclarations prospectives au sujet des objectifs, des plans, des buts, des attentes, des aspirations, des stratégies, de la situation financière, des résultats d'exploitation, des flux de trésorerie, du rendement et des perspectives de la société, ainsi que des occasions qui s'offrent à elle et des questions d'ordre juridique et réglementaire qui la concernent. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des déclarations concernant les convictions de la société à l'égard de ses stratégies et de ses marques et leur capacité de générer une croissance rentable à long terme, les liquidités futures, les dépenses d'investissement planifiées, le montant des cotisations versées au régime de retraite, l'état et l'incidence de la mise en œuvre de systèmes, la capacité de la société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives stratégiques et ses initiatives au chapitre de la réduction des coûts et de l'amélioration de la productivité ainsi que l'incidence de telles initiatives. Ces déclarations prospectives spécifiques se retrouvent dans l'ensemble du rapport de gestion de la société et comprennent celles qui sont mentionnées aux sections intitulées « Gestion des risques d'exploitation » et « Gestion des risques financiers » du rapport de gestion. Les déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l'emploi de termes comme « prévoir », « s'attendre à », « croire », « pourrait », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher à », « s'efforcer » et d'autres expressions semblables et à l'utilisation du futur et du conditionnel en ce qui concerne la société et sa gestion.

De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés, sous-entendus ou projetés dans les déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la section intitulée « Déclarations prospectives » du rapport de gestion de la société pour le troisième trimestre de l'exercice 2023.

Cette liste de facteurs pouvant influer sur les déclarations prospectives de la société n'est pas exhaustive. D'autres risques et incertitudes que la société ne connaît pas à l'heure actuelle ou qu'elle ne juge actuellement pas importants pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ses déclarations prospectives. Des risques et incertitudes supplémentaires sont analysés dans les documents que la société dépose à l'occasion auprès des autorités de réglementation canadiennes en valeurs mobilières. Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance exagérée à toute déclaration prospective ci-incluse. Ces déclarations traitent seulement de la situation à la date où elles ont été exprimées et la société n'a aucune obligation et nie toute intention de mettre à jour ou de revoir de telles déclarations à la suite d'un quelconque événement, circonstance ou autre, sauf si les lois sur les valeurs mobilières qui s'appliquent l'y obligent.

Les états financiers complets de la société, ainsi que les notes y afférentes et le rapport de gestion pour le troisième trimestre de l'exercice 2023, sont disponibles sur le Web, à l'adresse www.sedar.com .

Montréal, le 15 décembre 2022

Stephen F. Reitman

Le président et chef de la direction

Téléphone : (514) 384-1140

Site Web de la société : www.reitmanscanadalimitee.com

REITMANS (CANADA) LIMITÉE

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES RÉSULTATS

(non audité)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)





Pour les périodes de

13 semaines closes les Pour les périodes de

39 semaines closes les



29 octobre 2022 30 octobre 2021 29 octobre 2022 30 octobre 2021





















Ventes

205 608 $ 178 184 $ 588 689 $ 471 732 $

Coût des biens vendus

88 133

76 839

248 578

214 774



Marge brute

117 475

101 345

340 111

256 958



Frais de vente et de distribution

89 293

71 066

250 757

196 322



Charges administratives

13 073

9 005

36 257

26 362



Restructuration

73

(307)

480

(12 726)



Résultat des activités d'exploitation

15 036

21 581

52 617

47 000

























Produits financiers

924

723

1 151

1 576



Charges financières

1 282

889

4 000

3 056



Bénéfice avant impôt sur le résultat

14 678

21 415

49 768

45 520

























Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

67

(574)

(445)

(388)



Bénéfice net lié aux activités poursuivies

14 611

21 989

50 213

45 908



Bénéfice lié aux activités abandonnées, après impôt

-

4 839

-

15 032

























Bénéfice net

14 611 $ 26 828 $ 50 213 $ 60 940 $























Bénéfice par action



















De base

0,30 $ 0,55 $ 1,03 $ 1,25 $

Dilué

0,30

0,55

1,03

1,25

























Bénéfice par action lié aux activités poursuivies



















De base

0,30 $ 0,45 $ 1,03 $ 0,94 $

Dilué

0,30

0,45

1,03

0,94

































REITMANS (CANADA) LIMITÉE

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

(non audité)

(en milliers de dollars canadiens)





Pour les périodes de

13 semaines closes les Pour les périodes de

39 semaines closes les



29 octobre 2022 30 octobre 2021 29 octobre 2022 30 octobre 2021



















Bénéfice net

14 611 $ 26 828 $ 50 213 $ 60 940 $ Autres éléments du résultat global

















Éléments qui sont reclassés dans le résultat net

ou qui sont susceptibles de l'être

















Écarts de conversion

(270)

29

(288)

152





















Éléments qui ne seront pas reclassés dans le

résultat net

















Gain actuariel net au titre du régime à

prestations définies (après impôt de 116 $ et

de 954 $ pour les périodes de 13 et de

39 semaines closes le 29 octobre 2022,

respectivement)

323

-

194

-





















Total des autres éléments du résultat global

53

29

(94)

152





















Résultat global total

14 664 $ 26 857 $ 50 119 $ 61 092 $

REITMANS (CANADA) LIMITÉE

BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS

(non audité)

(en milliers de dollars canadiens)





29 octobre 2022 30 octobre 20211) 29 janvier 2022 ACTIFS













ACTIFS COURANTS













Trésorerie

64 298 $ 84 671 $ 25 502 $ Trésorerie soumise à des restrictions

2 783

-

-

Clients et autres débiteurs

3 785

6 138

7 606

Stocks

159 741

133 533

118 972

Charges payées d'avance et autres actifs

22 765

36 709

42 590

Total des actifs courants

253 372

261 051

194 670

















ACTIFS NON COURANTS













Trésorerie soumise à des restrictions

-

2 756

2 757

Immobilisations corporelles

61 145

62 694

65 970

Immobilisations incorporelles

3 081

7 460

5 613

Actifs au titre de droits d'utilisation

69 461

39 449

44 978

Actif au titre des retraites

1 235

-

100

Impôt sur le résultat différé

186

151

186

Total des actifs non courants

135 108

112 510

119 604

















TOTAL DES ACTIFS

388 480 $ 373 561 $ 314 274 $















PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES













PASSIFS COURANTS













Facilité de crédit renouvelable

- $ - $ 29 634 $ Fournisseurs et autres créditeurs

65 368

40 731

34 478

Produits différés

10 844

10 526

13 490

Impôt sur le résultat à payer

998

664

537

Partie courante des obligations locatives

25 520

22 427

20 888

Passifs pouvant faire l'objet d'une transaction

-

185 565

-

Total des passifs courants

102 730

259 913

99 027

















PASSIFS NON COURANTS













Obligations locatives

51 432

27 228

31 419

Passif au titre des retraites

-

3 643

-

Total des passifs non courants

51 432

30 871

31 419

















CAPITAUX PROPRES













Capital social

27 406

27 406

27 406

Surplus d'apport

10 666

10 295

10 295

Résultats non distribués

197 387

45 778

146 980

Cumul des autres éléments du résultat global

(1 141)

(702)

(853)

Total des capitaux propres

234 318

82 777

183 828

















TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES

388 480 $ 373 561 $ 314 274 $

1) Au 30 octobre 2021, la trésorerie soumise à des restrictions de 2 756 $ a été classée dans les actifs non courants afin de refléter adéquatement la présentation de cet élément.

REITMANS (CANADA) LIMITÉE

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

(non audité)

(en milliers de dollars canadiens)





Capital

social Surplus

d'apport Résultats

non distribués

(déficit) Cumul des

autres

éléments

du résultat

global Total des

capitaux

propres















































Solde au 30 janvier 2022

27 406 $ 10 295 $ 146 980 $ (853) $ 183 828 $























Bénéfice net

-

-

50 213

-

50 213

Total des autres éléments du résultat global

-

-

194

(288)

(94)

Résultat global total pour la période

-

-

50 407

(288)

50 119

























Charge de rémunération fondée sur des actions

-

371

-

-

371

Total des apports des propriétaires de la société

-

371

-

-

371

























Solde au 29 octobre 2022

27 406 $ 10 666 $ 197 387 $ (1 141) $ 234 318 $















































Solde au 31 janvier 2021

27 406 $ 10 295 $ (15 162) $ (854) $ 21 685 $























Bénéfice net

-

-

60 940

-

60 940

Total des autres éléments du résultat global

-

-

-

152

152

Résultat global total pour la période

-

-

60 940

152

61 092

























Solde au 30 octobre 2021

27 406 $ 10 295 $ 45 778 $ (702) $ 82 777 $

REITMANS (CANADA) LIMITÉE

TABLEAUX CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(non audité)

(en milliers de dollars canadiens)





Pour les périodes de

13 semaines closes les Pour les périodes de

39 semaines closes les



29 octobre 2022 30 octobre 2021 29 octobre 2022 30 octobre 2021



















FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

















Bénéfice net

14 611 $ 26 828 $ 50 213 $ 60 940 $ Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :

















Amortissements et pertes de valeur nettes des

immobilisations corporelles et incorporelles

3 534

4 430

11 744

13 323

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation

7 893

7 063

20 986

22 311

Charge de rémunération fondée sur des actions

181

-

371

-

(Profit) perte de change

(1 357)

334

(1 942)

1 789

Profit à la réévaluation de contrats de location

découlant de la restructuration

-

(71)

-

(5 073)

Intérêts sur les obligations locatives

1 282

889

3 555

3 056

Intérêts sur la facilité de crédit renouvelable

-

-

445

-

Produits d'intérêts

(333)

(94)

(488)

(230)

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

67

(574)

(445)

(388)





25 878

38 805

84 439

95 728

Variations dans ce qui suit :

















Clients et autres débiteurs

1 263

(832)

3 929

4 521

Stocks

(5 991)

(23 733)

(40 769)

(37 411)

Charges payées d'avance et autres actifs

8 450

907

19 825

(4 609)

Actif au titre des retraites

(131)

183

13

550

Fournisseurs et autres créditeurs

8 103

3 038

32 177

9 058

Passifs pouvant faire l'objet d'une transaction

-

(7 113)

-

(17 467)

Produits différés

(1 117)

(763)

(2 646)

(1 936)

Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation

36 455

10 492

96 968

48 434

Intérêts payés

(5)

-

(486)

-

Intérêts reçus

232

106

380

239

Impôts sur le résultat payés

-

-

(46)

(1 168)

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation

36 682

10 598

96 816

47 505





















FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

















Entrées d'immobilisations corporelles et incorporelles,

montant net

(2 383)

(4 032)

(5 633)

(6 882)

Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement

(2 383)

(4 032)

(5 633)

(6 882)





















FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

















Trésorerie soumise à des restrictions

(18)

(1)

(26)

(3)

Remboursements nets sur la facilité de crédit

renouvelable

-

-

(29 634)

-

Paiements d'obligations locatives

(9 373)

(9 190)

(24 451)

(29 455)

Sorties de trésorerie liées aux activités de financement

(9 391)

(9 191)

(54 111)

(29 458)





















PROFIT (PERTE) DE CHANGE SUR LA TRÉSORERIE

DÉTENUE EN DEVISES

1 217

(291)

1 724

(1 656)





















AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE

26 125

(2 916)

38 796

9 509





















TRÉSORERIE À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE

38 173

87 587

25 502

75 162





















TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

64 298 $ 84 671 $ 64 298 $ 84 671 $

