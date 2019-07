Reitmans (Canada) Limitée annonce les résultats provisoires de son offre publique de rachat substantielle

MONTRÉAL, le 29 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Reitmans (Canada) Limitée (TSX: RET) (TSX: RET-A) (« Reitmans » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats provisoires de son offre publique de rachat substantielle (l'« offre ») visant au plus 15 millions de ses actions sans droit de vote de catégorie A en circulation (les « Actions ») au prix de rachat de 3,00 $ par Action (le « prix de rachat ») auprès des porteurs de ces Actions (les « actionnaires ») au Canada. L'offre a expiré à 17 h (heure de Montréal) le 26 juillet 2019.

Conformément aux modalités et conditions de l'offre et compte tenu du dénombrement préliminaire effectué par Société de fiducie Computershare du Canada (le « dépositaire »), la Société s'attend à prendre livraison et à régler le prix de rachat de 14 462 944 Actions, pour une contrepartie totale de 43 388 832 $. Les Actions dont on prévoit le rachat dans le cadre de l'offre représentent environ 29,0 % des Actions émises et en circulation au moment de l'annonce de l'offre. Compte tenu du rachat d'Actions dans le cadre de l'offre, la Société s'attend à ce que 35 427 322 Actions seront émises et en circulation.

Le nombre d'Actions devant être rachetées dans le cadre de l'offre est provisoire et sous réserve de vérification par le dépositaire. La Société annoncera les résultats finaux à la date à laquelle les Actions seront prises en livraison advenant que ces résultats finaux diffèrent sensiblement des résultats provisoires. La totalité des Actions seront prises en livraison et réglées dès que possible conformément à l'offre. Le dépositaire retournera sans délai à l'actionnaire déposant toute Action déposée en réponse à l'offre mais non rachetée, y compris toute Action n'ayant pas été valablement déposée.

On trouvera des renseignements complets sur l'offre dans l'offre de rachat et la note d'information relative à une offre publique de rachat de la Société datée du 20 juin 2019, ainsi que dans la lettre d'envoi et dans l'avis de livraison garantie s'y rapportant (collectivement, les « documents d'offre »), que l'on peut consulter sous le profil de la Société sur SEDAR, au www.sedar.com.

Le présent communiqué est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre de rachat ni la sollicitation d'une offre de vente d'Actions.

Au sujet de Reitmans (Canada) Limitée

La Société est un chef de file du commerce de détail de mode féminine qui compte un vaste réseau de magasins dans l'ensemble du Canada. La Société exploite 594 magasins, dont 259 Reitmans, 115 Penningtons, 80 Addition Elle, 82 RW & CO. et 58 Thyme Maternité.

Énoncés prospectifs

Tous les énoncés contenus dans les présentes, dans la mesure où ils ne reposent pas sur des faits vérifiables indépendamment à la date des présentes, constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés, qui sont fondés sur les attentes actuelles de la direction, comportent intrinsèquement de nombreux risques et incertitudes, connus ou non, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. En conséquence, les résultats réels futurs pourraient différer sensiblement des résultats attendus contenus dans les énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes de la Société uniquement en date du présent communiqué. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l'emploi de termes tels que « s'attendre à », « prévoir », « croire », « estimer », « objectif », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher à », « s'efforcer » et d'autres expressions semblables et à l'utilisation du futur et du conditionnel en lien avec la Société et sa direction. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations, les opinions et les hypothèses actuelles de la Société, qui reposent sur la perception de la direction à l'égard des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances. Certains énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué comprennent notamment des déclarations concernant le nombre prévu d'Actions qui devraient faire l'objet d'une prise de livraison et d'un règlement, le nombre prévu d'Actions de la Société émises et en circulation, de même que l'effet bénéfique que l'offre pourrait avoir sur les résultats d'exploitation par Action de la Société et sur ses ressources financières et son fonds de roulement.

De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés, sous-entendus ou projetés dans les énoncés prospectifs. Voir la rubrique intitulée « Déclarations prospectives » du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre de 2020.

D'autres risques et incertitudes que la Société ne connaît pas à l'heure actuelle ou qu'elle ne juge actuellement pas importants pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ses énoncés prospectifs. Des risques et incertitudes supplémentaires sont analysés dans les documents d'offre et dans les documents d'information que la Société dépose à l'occasion auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs contenus dans les présentes. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date où ils sont faits, et la Société n'a pas l'obligation et décline toute intention de les mettre à jour ou de les revoir à la suite de quelque événement, circonstance ou autre motif que ce soit, à moins que la législation ou la réglementation applicable l'exige.

Montréal, le 29 juillet 2019

Jeremy H. Reitman

Président du conseil et chef de la direction

Téléphone : 514 385 2630

Site Web de la Société : www.reitmanscanadalimited.com

SOURCE Reitmans (Canada) Limitée

Renseignements: Jeremy H. Reitman, Président du conseil et chef de la direction, Téléphone : 514‑385‑2630

Related Links

http://www.reitmans.ca