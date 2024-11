Le vice-président à la direction et chef des services financiers, Richard Wait, prendra sa retraite en avril 2025

MONTRÉAL, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée (« RCL » ou la « Société ») (TSXV : RET) (TSXV : RET-A), un des principaux détaillants de vêtements spécialisés au Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination de Caroline Goulian au poste de chef des services financiers, avec prise d'effet le 4 novembre 2024. La Société a également annoncé que Richard Wait, vice-président à la direction et chef des services financiers, prendra sa retraite en avril prochain après une carrière remarquable de quarante ans au sein de RCL.

Caroline Goulian compte plus de 20 ans d'expérience dans des postes sans cesse plus importants en gestion des finances au sein d'organisations de grande envergure et complexes, notamment dans les secteurs de la vente au détail, de l'ingénierie, des services financiers, des programmes de fidélisation et des transports. Elle œuvre chez RCL depuis janvier 2020 comme vice-présidente principale, performance financière et analyse, et avait déjà fait partie de l'équipe de RCL de 2017 à 2018. Elle a également occupé des postes clés en finances chez Groupe SNC-Lavalin inc. (à présent AtkinsRealis) et Aimia Canada.

« Je suis ravie d'annoncer la promotion de Caroline Goulian au poste de chef des services financiers, » a déclaré Andrea Limbardi, présidente et chef de la direction de RCL. « Elle a déjà fait ses preuves au sein de notre équipe par son leadership ainsi que par son apport à la croissance et à la performance financière stratégique de la Société. Son expérience et sa capacité d'aligner la gestion financière avec les priorités opérationnelles de la Société continueront d'être un atout pour RCL et notre équipe des finances dans le cadre de la mise en œuvre de nos initiatives stratégiques. »

« Nous sommes également heureux d'avoir parmi nous Richard Wait au poste de vice-président à la direction jusqu'à son départ à la retraite en avril prochain. Il a été un chef des services financiers exceptionnel et un collègue de confiance pour d'innombrables personnes au cours de sa carrière chez RCL. Richard a joué un rôle déterminant lors de périodes charnières de transformation de la Société, de par son engagement indéfectible, sa vision stratégique et sa passion. Les conseils qu'il continuera de prodiguer au cours des prochains mois assureront une transition harmonieuse. Je souhaite remercier Richard pour son grand leadership et son incroyable apport au cours des 40 dernières années qui ont assuré à RCL le succès qu'elle connaît aujourd'hui. »

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

Reitmans (Canada) Limitée (« RCL ») est l'un des principaux détaillants de vêtements pour femmes et pour hommes, qui compte des magasins de vente au détail partout au pays. La société exploite 389 magasins sous trois bannières distinctes, soit 224 Reitmans, 85 PENN.Penningtons et 80 RW & CO.

Pour en savoir plus, visitez le www.reitmanscanadalimitee.com.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Alexandra Cohen Vice-présidente, Communications corporatives Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 poste: 23737 Courriel : [email protected] Richard Wait Vice-président à la direction Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 poste: 23050 Courriel : [email protected]

Énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans le présent communiqué à l'exception des déclarations de faits, lesquelles sont vérifiables indépendamment, peuvent constituer des énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs contenus dans le présent document. La Société ne peut en aucun cas garantir que les déclarations prospectives se concrétiseront ou, si elles se concrétisent, les avantages que la Société en tirera. De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de l'entreprise diffèrent substantiellement de ceux exprimés, sous-entendus ou projetés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles de faire varier les résultats incluent ceux identifiés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Toutes les déclarations prospectives énoncées dans le présent document sont à considérer en conjonction avec ces publications. La Société n'a pas l'obligation de mettre à jour les déclarations prospectives ; ces déclarations ne sont valables qu'à la date où elles sont formulées.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Reitmans (Canada) Ltd