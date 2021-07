MONTRÉAL, le 19 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Reitmans (Canada) Limitée (TSXV: RET) (TSXV: RET-A) (« Reitmans » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le départ à la retraite de M. Robert S. Vineberg et de M. Howard Stotland de son conseil d'administration (le « conseil ») ainsi que la nomination de Mme Julie Filion, Mme Anita Seghal et Mme Gillian Reitman au conseil.

Anita Sehgal entame actuellement sa septième saison en tant que vice-présidente principale, marketing et communications des Astros de Houston de la Ligue Nationale de Baseball. Elle compte plus de 25 ans d'expérience en marketing, en stratégie et en service à la clientèle dans le secteur de la vente au détail, et a occupé des postes de direction chez The Forzani Group Ltd, Best Buy Canada Ltd. et Academy Sports + Outdoors Inc. aux États-Unis. En 2018, elle a été honorée par le Conseil national de la diversité en recevant le prix national de la femme d'affaires de l'année. En tant que dirigeante respectée, Mme Sehgal possède un excellent sens du marketing et des communications, avec une orientation vers le numérique.

Julie Filion est chef du marketing, commerce électronique chez Sobeys (Voilà). Mme Filion était auparavant chef de la direction marketing pour DOOR.COM et ID.me, Inc. et vice-présidente et responsable du commerce électronique et du marketing numérique chez MoneyGram International, Inc. Elle a fait ses preuves dans la création de marques et possède une solide expertise dans la gestion des technologies évolutives et dans le domaine omnicanal.

Gillian Reitman possède une vaste expérience en matière de stratégie d'entreprise et numérique, de marketing et de planification des marchandises. Elle a précédemment occupé des postes chez Secor Consultancy (maintenant intégré à KPMG) et Ralph Lauren. Plus récemment, Mme Reitman a passé cinq ans chez Tory Burch, où elle a été nommée directrice principale de la stratégie d'entreprise. Faisant partie de la quatrième génération de la famille Reitman, elle apporte une passion personnelle pour la Société, ainsi qu'un profond respect pour sa culture et ses traditions.

Stephen F. Reitman, président et chef de la direction, a déclaré : « Nous tenons tout d'abord à remercier Robert Vineberg et Howard Stotland pour leurs nombreuses années de soutien et de dévouement envers la Société. Leur leadership et leurs conseils ont été précieux pour notre organisation. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir trois leaders intelligentes et talentueuses dans notre équipe. Dotées d'un éventail diversifié d'expertises et d'expériences des affaires, ces personnes représentent une nouvelle génération de membres du conseil dont les perspectives contribueront à guider l'avenir de notre Société en tant que véritable détaillant omnicanal. »

