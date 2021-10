Réinventer le secteur Radisson : MHM lance la démarche de consultation publique

Cette première étape de consultation vise à identifier les attraits et les besoins du secteur puis d'en faire le portrait en sondant les citoyens et acteurs de la société civile. Ceci permettra d'élaborer un projet de vision du développement pour le secteur Radisson qui nous mènera ultimement à l'adoption d'un programme particulier d'urbanisme (PPU). Ce PPU définira les orientations et les balises d'aménagement permettant d'encadrer les projets de développement à venir dans le secteur, et ainsi de s'assurer qu'ils contribuent à l'atteinte de l'objectif de carboneutralité et de la vision Montréal 2050.