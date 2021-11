Réimpression du titre La vie rurale, de la collection Aux limites de la mémoire

QUÉBEC, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les Publications du Québec sont fières d'annoncer que le populaire titre La vie rurale, de la collection Aux limites de la mémoire, est de nouveau disponible et s'ajoute au catalogue riche et varié de livres des Publications du Québec qui racontent l'histoire des Québécois. Pour acquérir ce titre, les clients peuvent, dès maintenant, faire leur commande en ligne ou visiter les différents points de vente répartis partout au Québec.

Le titre La vie rurale est un parcours photographique en noir et blanc qui raconte avec nuance et subtilité les détails de la vie rurale et paysanne des Québécois d'il y a près d'un siècle. L'ouvrage projette le lecteur dans un décor authentique et campagnard vibrant au rythme des voix du passé, qui cadencent la vie paysanne d'antan et qui continuent d'inspirer les férus d'histoire, d'agriculture et du bon vieux temps!

Il est possible d'effectuer des achats groupés en combinant sous forme de coffret personnalisé le titre La vie rurale et deux autres livres de la même collection. Les coffrets de la collection Aux limites de la mémoire seront également offerts à un prix avantageux lors du Salon du livre de Montréal, le 25 novembre prochain.

Fait saillant :

La collection Aux limites de la mémoire est une série de livres édités en noir et blanc par Les Publications du Québec et qui mettent en valeur des pans méconnus de notre histoire collective. Chaque ouvrage couvre près d'un siècle d'histoire, de la seconde moitié du XIXe siècle à la seconde moitié du XXe siècle. La collection compte actuellement 25 titres exposant un riche matériel iconographique. Chaque titre comprend entre 175 et 200 photographies accompagnées de légendes. L'objectif de cette collection est de faire connaître les fonds d'archives publiques et privées qui sont regroupés par thèmes et agencés selon une trame narrative favorisant la cohérence du récit et préservant la signification des images.

