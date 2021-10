Rehaussement substantiel du salaire en milieu familial : Une avancée importante pour le réseau des services de garde éducatifs

MONTRÉAL, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) est encouragée par la décision du gouvernement de rehausser substantiellement le salaire des responsables de garde en milieu familial (RSG). C'est une excellente nouvelle pour la reconnaissance du travail important qu'effectue le réseau des services de garde éducatifs et pour les familles du Québec.

« Cette annonce est une prémisse fort positive pour la suite. De même, nous nous réjouissons d'entendre le ministre de la Famille et la présidente du Conseil du Trésor indiquer qu'ils savent d'instinct que les professionnels et les professionnelles de la petite enfance ont un rôle essentiel et qu'ils travaillent sur plusieurs propositions pour améliorer le réseau, entre autres en ce qui a trait à la rémunération du personnel éducateur formé » a déclaré Geneviève Bélisle, directrice générale de l'AQCPE.

Un instinct partagé par la population du Québec

Ces déclarations rejoignent un constat largement partagé par la population du Québec. En rappel, quelques faits saillants du sondage synopsis mené en avril dernier :

85 % des Québécois(es) considèrent que la société devrait reconnaitre davantage le travail des éducatrices et des éducateurs à la petite enfance.

des éducatrices et des éducateurs à la petite enfance. 82 % des Québécois(es) croient que le salaire des éducatrices et éducateurs à la petite enfance devrait être rehaussé .

des éducatrices et éducateurs à la petite enfance devrait être . 97 % des Québécois(es) estiment que les éducatrices et éducateurs à la petite enfance ont un impact important sur le développement des enfants.

Encourageant pour le recrutement et la rétention

Ce rehaussement de la subvention versée aux responsables de services de garde en milieu familial aura certainement un impact sur le recrutement de nouvelles responsables de services de garde en milieu familial et leur rétention. L'AQCPE espère par ailleurs que cet ajustement permettra un passage des personnes non régies (PNR) vers le milieu régi et subventionné.

« L'augmentation du salaire n'est pas la finalité, comme l'a indiqué M. Lacombe. L'AQCPE travaille d'ailleurs avec ses membres bureaux coordonnateurs pour proposer des modifications afin d'alléger les aspects administratifs. Néanmoins, il va sans dire que la nouvelle d'aujourd'hui est une bouffée d'air frais pour les RSG qui œuvrent jour après jour avec les enfants » a conclu Mme Bélisle.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

