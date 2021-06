Rehaussement historique de la capacité d'accueil du Collège Montmorency

Le Gouvernement du Québec agit concrètement pour soutenir le développement du seul établissement collégial à Laval

LAVAL, QC, le 28 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, madame Danielle McCann, a annoncé, le 18 juin, qu'elle octroyait un rehaussement substantiel de la capacité d'accueil du Collège Montmorency. Dès l'automne prochain, le nombre d'étudiants financés passera de 7 000 à 7 820. Il s'agit d'un bond important qui s'ajoute à la hausse de 800 étudiants annoncée à l'automne 2019. Ainsi, depuis l'année scolaire 2019-2020, le seul établissement collégial de Laval a vu sa capacité d'accueil passer de 6 200 à 7 820 étudiants, une fluctuation haussière de plus de 1 620 soit une augmentation de près de 26 % par rapport à l'année scolaire 2018-2019.

Cette annonce confirme que le Collège Montmorency sera mieux soutenu financièrement et cela lui permettra de s'adapter à l'évolution démographique à laquelle il fait face. Plus spécifiquement, cette nouvelle découle de l'annonce de la ministre concernant l'augmentation du nombre de nouvelles places dans les cégeps francophones d'ici les 10 prochaines années.

« Au cours de la dernière année, des décisions importantes ont été prises par le Ministère de l'Enseignement supérieur au sujet du développement du Collège. Après l'annonce d'un investissement de près de 8M$ pour moderniser le Complexe de sécurité incendie (CSI), nous sommes heureux de constater que nous pouvons poursuivre sur cette lancée et permettre au Collège d'offrir à sa population étudiante des services de qualité favorisant la réussite. Il s'agit d'un soutien historique », de dire le directeur général du Collège Montmorency, monsieur Olivier Simard.

Les prochaines générations de Lavallois pourront étudier dans leur Collège

Dans un contexte démographique où le nombre de jeunes en âge de fréquenter un cégep connaît une croissance importante dans la région métropolitaine de Montréal, cette hausse constitue une excellente nouvelle pour le Collège, mais également pour la région de Laval. L'augmentation de la clientèle prévue ces prochaines années laisse ressortir un défi majeur au niveau de l'accessibilité aux études collégiales. Ainsi, le ministère de l'enseignement supérieur, au-delà de l'annonce faite aujourd'hui, vient également fixer la capacité d'accueil pour 2029 à près de 9 300 étudiants.

« Cette annonce vient confirmer que le Collège Montmorency pourra accueillir un plus grand nombre d'étudiantes et d'étudiants sur ses campus, ce qui constitue une excellente nouvelle pour les jeunes de la région de Laval », affirme la présidente du conseil d'administration du Collège Montmorency, madame Christianne Pichette.

De son côté, la ministre de l'Enseignement supérieur, madame Danielle McCann tenait à souligner les éléments suivants. « L'enseignement supérieur est une priorité pour notre gouvernement et nous agissons en ce sens. Cette hausse des places pour le Collège Montmorency était nécessaire afin de mieux refléter la réalité et les besoins de la région. Je suis très heureuse de cette annonce, et nous continuerons notre collaboration avec le Collège afin de l'accompagner dans le déploiement de ces nouvelles places, au bénéfice des étudiantes et des étudiants. »

Quant à lui, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, monsieur Benoit Charrette a tenu à préciser « qu'il est essentiel de soutenir le développement des grandes villes du Québec et à ce titre, l'accessibilité aux études supérieures est un incontournable. Le Collège Montmorency pourra donc poursuivre les efforts déployés au cours des dernières années afin d'offrir un enseignement de qualité et répondre adéquatement aux besoins de la population étudiante. »

À propos du Collège Montmorency

Depuis plus de 50 ans, le Collège Montmorency est le seul établissement collégial établi à Laval. En 2020-2021, il accueille plus de 8 000 étudiants. Vingt-huit programmes d'études sont offerts : cinq (5) en formation préuniversitaire et vingt-trois (23) en formation technique. L'Alternance travail-études est possible dans dix-neuf (19) programmes. La clientèle adulte a quant à elle accès à une quinzaine de programmes menant à une attestation d'études collégiales (AEC), un programme de DEC en Soins infirmiers (180.B0), des perfectionnements pour personnes en emploi, des cours à la carte, un programme de francisation et un service de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). De plus, bon nombre d'entreprises sont desservies grâce au service de formation sur mesure en entreprise. www.cmontmorency.qc.ca

