Rehaussement du financement octroyé aux maisons de soins palliatifs

QUÉBEC, le 12 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce le rehaussement de 10 millions $ du financement des maisons de soins palliatifs, qui vient s'ajouter au financement déjà convenu de près de 30 millions $.

Ce financement total de 40 millions $ est intégré dans le renouvellement des conventions de financement du 1er avril 2022 au 31 mars 2025.

Le rehaussement du financement réitère l'importance des maisons de soins palliatifs dans l'accès à des soins palliatifs et de fin de vie (SPFV) de qualité pour les personnes malades et leurs proches.

Citation :

« L'intégration des maisons de soins palliatifs dans les différentes trajectoires des personnes en soins palliatifs et de fin de vie demeure une priorité pour le gouvernement. Elles sont bien ancrées et reconnues dans leur région pour leur contribution unique et essentielle à l'offre de SPFV. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail empreint de compassion et de respect du personnel œuvrant dans les maisons de soins palliatifs du Québec. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

La première maison de soins palliatifs au Québec a vu le jour en 1985. Les maisons de soins palliatifs sont des organismes communautaires maintenant répartis dans 40 villes sur tout le territoire québécois.

On compte au Québec 35 maisons de soins palliatifs pour adultes et deux pédiatriques.

Les maisons de soins palliatifs offrent 340 lits sans frais pour la clientèle en SPFV, soit le tiers des lits réservés en SPFV (975 lits au total) sur le territoire québécois. L'ouverture de quatre autres maisons de soins est prévue d'ici 2023, pour un ajout de 32 lits pour des SPFV de proximité.

