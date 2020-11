Rehaussement du financement des organismes communautaires Famille : Une avancée majeure pour le mieux-être des familles du Québec

SAINT-LAMBERT, QC, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) salue l'annonce du ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, qui confirme un financement annuel minimal de 130 000 $ pour chacun des organismes communautaires Famille (OCF) du Québec, et ce, pour les cinq prochaines années.



Des retombées concrètes pour les familles

Le financement des OCF du Québec était historiquement disparate et incohérent d'une communauté à l'autre. Cette bonification permettra, pour de très nombreuses organisations, l'embauche d'employés supplémentaires et un accès accru à des services essentiels pour les familles, en plus d'assurer le développement du réseau des OCF partout au Québec par l'ajout de deux nouveaux OCF par année. Les parents vivant dans des localités moins bien desservies bénéficieront ainsi de services de proximité pour les soutenir et les accompagner tout au long de leur parentalité. « Ces sommes renforcent les capacités d'agir des OCF auprès des pères, des mères et des enfants. Ça confirme l'apport incontournable des OCF au filet social du Québec. », affirme Sylvianne Poirier, présidente de la FQOCF.

« Plus le réseau des 280 OCF est solide et facile d'accès, plus le Québec répond aux besoins des parents. Dans le contexte pandémique actuel, cela est un investissement concret pour soutenir les familles de toutes les régions, et ce, dans toutes les étapes de leur vie familiale. », ajoute Marie-Eve Brunet Kitchen, directrice générale de la FQOCF.



Un grand pas en avant et une réponse aux contextes sociaux actuels

Le gouvernement s'engage à offrir un financement stable aux OCF. Auparavant, sans cadre financier clair, beaucoup de directions d'OCF devaient faire des pieds et des mains pour tenter de trouver des sources de financement privées afin d'assurer, chaque année, le maintien des services et initiatives. L'annonce d'aujourd'hui permettra aux OCF de se concentrer un peu plus sur l'épanouissement des familles et le développement global des enfants.

« On sent qu'on nous écoute, qu'on respecte notre autonomie et expertise, qu'il y a une volonté de collaborer et de pérenniser notre réseau de la part du gouvernement. Nous pourrons donc continuer nos échanges sur des bases solides dans un futur proche », souligne Marie-Eve Brunet Kitchen, ajoutant du même souffle que l'objectif de la FQOCF est de rehausser à 200 000 $ le seuil plancher de financement annuel pour chacun des OCF du Québec, comme le recommandait en décembre dernier la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ).

À propos des OCF et de la FQOCF

Les OCF du Québec accompagnent toutes les familles, dès la grossesse. Ils favorisent leur épanouissement, l'enrichissement du rôle parental, le développement global des enfants et la consolidation du filet social des communautés. La FQOCF, de son côté, représente, soutient et vise à accroître le rayonnement et le développement des OCF. Elle agit en plus à titre d'experte-conseil auprès de décideurs publics et d'influenceurs sur les enjeux liés aux familles et aux parents.

Trouver l'OCF de votre secteur ici

SOURCE Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF)

Renseignements: Sophie Méley-Daoust, Conseillère aux communications, FQOCF, 450 466-2538 poste 120, [email protected]

Liens connexes

http://www.fqocf.org/