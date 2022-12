Réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie - Une nouvelle phase de travaux s'amorce à Port-Daniel-Gascons

QUÉBEC, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, informe la population qu'un nouveau chantier s'est amorcé en vue de poursuivre la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie à Port-Daniel-Gascons.

Afin de sécuriser l'important lien ferroviaire, le Ministère procédera au déplacement d'un tronçon de 1,4 kilomètre de la voie ferrée existante. Prévu initialement dans le projet, ce déplacement est nécessaire en raison de l'érosion. Cette intervention d'envergure évite un remblai dans le littoral, assure la pérennité de l'infrastructure et participe à la protection des habitats en milieux côtier et marin. Elle permettra de poursuivre l'objectif de ramener le train de passagers jusqu'à Gaspé. Le chantier à Port-Daniel-Gascons devrait se terminer à l'été 2023.

Rappelons que tous les efforts sont actuellement déployés pour accélérer la cadence des travaux de réhabilitation et de reconstruction sur le tronçon reliant Caplan à Port-Daniel-Gascons. Le Ministère a d'ailleurs lancé dernièrement un appel d'intérêt afin d'optimiser sa stratégie de réalisation des travaux du tronçon entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé. Il a également annoncé récemment une entente de 19 M$ avec la Société du chemin de fer de la Gaspésie qui permettra à cette dernière de participer à la réhabilitation du chemin de fer.

Citations

« Votre gouvernement met tout en œuvre pour réhabiliter le chemin de fer de la Gaspésie. Ces prochains travaux nous permettront de protéger nos berges, de sécuriser le réseau ferroviaire, de mieux connecter les municipalités entre elles et de développer l'économie régionale. C'est ça, un gouvernement des régions! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La réhabilitation du rail est nécessaire au développement de notre région. Surtout avec ces travaux qui s'amorcent dans une vision d'avenir et de protection de nos berges, un enjeu qui me tient particulièrement à cœur. Je tiens à saluer l'excellent travail de ma collègue, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, qui accorde une grande importance au retour du train en Gaspésie. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

« Notre gouvernement multiplie les projets afin de remettre en fonction le chemin de fer de la Gaspésie, un actif stratégique important pour le développement économique et social de la région. Le déplacement de la voie ferrée dans le secteur de Port-Daniel-Gascons permettra de sécuriser à long terme la voie ferrée, à l'abri de l'érosion côtière. Une autre étape qui nous rapproche d'un retour du service ferroviaire sur l'ensemble du tronçon gaspésien. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Faits saillants

Le chemin de fer de la Gaspésie s'étend sur 325 km de voie ferrée entre Matapédia et Gaspé. Le tronçon reliant Matapédia et Caplan est actuellement en exploitation, alors que des travaux de réhabilitation sont nécessaires pour procéder à la mise en service du tronçon reliant Caplan à Gaspé.

est actuellement en exploitation, alors que des travaux de réhabilitation sont nécessaires pour procéder à la mise en service du tronçon reliant à Gaspé. De Matapédia à Gaspé, le chemin de fer comporte 183 passages à niveau, 860 passages de ferme, 699 ponceaux, 33 murs de soutènement, 1 tunnel et 66 ponts dont la construction remonte, pour certains, à la fin des années 1800. Des structures sont remplacées, d'autres remises en état de service. Diverses interventions sont réalisées pour corriger des kilomètres de voie ferrée fragilisés par l'érosion et la submersion côtières.

Le projet a été scindé en trois tronçons pour faciliter sa réalisation :

Matapédia à Caplan (tronçon 1) - en exploitation

(tronçon 1) - en exploitation

Caplan à Port-Daniel - Gascons (tronçon 2) - en réalisation

à - (tronçon 2) - en réalisation

Port-Daniel - Gascons à Gaspé (tronçon 3) - en planification

- à Gaspé (tronçon 3) - en planification Conscient de l'importance que revêt le chemin de fer de la Gaspésie pour toute la région, le Ministère demeure fermement engagé à le réhabiliter le plus rapidement possible jusqu'à Gaspé. Les trains peuvent circuler actuellement sur le tronçon reliant Matapédia à Caplan (tronçon 1). Des travaux de maintien d'actifs se poursuivent. La mise en service du tronçon reliant Caplan à Port-Daniel - Gascons (tronçon 2) est prévue en 2024.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, consultez la page Web du projet au Québec.ca/cheminfergaspesie.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 514 560-0244; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724