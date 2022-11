Réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie - Une nouvelle entente de 19 M$ entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Société du chemin de fer de la Gaspésie

QUÉBEC, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce la signature d'une entente de 19 M$ avec la Société du chemin de fer de la Gaspésie (SCFG) dans le cadre du projet de réhabilitation du chemin de fer. Bien que la Société soit déjà un partenaire de premier plan dans la réalisation de travaux de maintien et l'exploitation du tronçon entre Matapédia et Caplan, l'entente lui permettra de participer à la réhabilitation du reste du chemin de fer jusqu'à Gaspé. Ces interventions comprennent notamment la réfection et la réparation de passages à niveau ainsi que le remplacement de rails et de ballast.

Le projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie est un projet jugé prioritaire par le gouvernement du Québec pour soutenir le développement économique de la région. Rappelons que le Ministère a lancé le 11 novembre dernier un appel d'intérêt en vue de la réalisation du troisième et dernier tronçon du projet, soit celui entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé.

Citations

« Je suis très fière que notre gouvernement opte pour une méthode novatrice qui favorisera l'accélération des travaux. Cela illustre bien notre volonté de répondre adéquatement à la demande de la population gaspésienne, qui souhaite que le chemin de fer soit réhabilité le plus rapidement possible. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

« L'entente signée entre le Ministère et la SCFG est un signal important de la confiance témoignée par le gouvernement envers l'expertise du milieu. Tous les acteurs du dossier doivent travailler ensemble pour la réalisation de cet important projet et je me réjouis de cette annonce qui va en ce sens! »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« La SCFG remercie le Ministère des Transports et de la Mobilité durable pour cette entente historique qui est l'aboutissement de plusieurs années d'étroite collaboration. Nous sommes honorés de la confiance qui est ainsi démontrée envers l'expertise et la compétence de notre équipe. Cette entente aidera à accélérer la réalisation des travaux tout en assurant un maximum de retombées régionales en Gaspésie. La réhabilitation du Chemin de fer de la Gaspésie est un choix d'avenir autant pour l'économie que pour l'écologie de notre belle région. »

Éric Dubé, président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie

Faits saillants

Le chemin de fer de la Gaspésie s'étend sur 325 km de voie ferrée entre Matapédia et Gaspé.



Le tronçon reliant Matapédia et Caplan est actuellement en exploitation.

Des travaux sont en cours pour la portion reliant Caplan à Port-Daniel - Gascons , alors que la mise en service du tronçon est prévue pour 2024.

La planification des travaux sur le tronçon entre Port-Daniel - Gascons et Gaspé est en cours. Ce n'est qu'à la suite de cette étape que la nature, les coûts et le calendrier des travaux seront connus.

- et Gaspé est en cours. Ce n'est qu'à la suite de cette étape que la nature, les coûts et le calendrier des travaux seront connus. La Société du chemin de fer de la Gaspésie est un transporteur ferroviaire régional public qui exploite les trains de marchandise principalement entre Matapédia et New Richmond , en plus de s'occuper de l'entretien de la voie ferrée et de son parc de locomotives, de wagons et d'autres machineries sur ce même tronçon. Son siège social est situé à New Richmond.

, en plus de s'occuper de l'entretien de la voie ferrée et de son parc de locomotives, de wagons et d'autres machineries sur ce même tronçon. Son siège social est situé à New Richmond. En 2021 seulement, la SCFG a transporté sur ses trains plus de 160 M$ en valeur de marchandises exportées. Avec 80 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport au transport routier, le choix du mode ferroviaire a permis à nos expéditeurs de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 11 250 tonnes CO 2 , soit l'équivalent de 2500 automobiles en moins sur nos routes.

Liens connexes

Pour plus d'information sur la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, consultez la page Web du projet au Québec.ca/cheminfergaspesie.

