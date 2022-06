Réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie - Lancement de l'appel d'offres pour la réhabilitation du pont de la Petite rivière Port-Daniel

RIMOUSKI, QC, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, annoncent la publication d'un appel d'offres afin que soient entrepris, dès cette année, les travaux de réhabilitation du pont de la Petite rivière Port-Daniel, à Port-Daniel-Gascons.

D'autres appels d'offres suivront dans les prochaines semaines, notamment pour le déplacement de la voie ferrée à Port-Daniel-Gascons, le remplacement, par un ponceau, du pont de petite dimension situé au-dessus du ruisseau Arsenault et le remplacement du ponceau enjambant le ruisseau de l'Église, à Caplan.

Ces travaux s'ajoutent à ceux qui sont déjà prévus en 2022 pour la reconstruction du pont ferroviaire surplombant le chemin du Quai et le ruisseau Leblanc, à Caplan-Saint-Siméon, la réhabilitation des ponts de la rivière Bonaventure et de Shigawake ainsi que le remplacement du ponceau enjambant le ruisseau Castilloux, à Port-Daniel-Gascons.

« Le lancement de cet appel d'offres constitue une étape marquante de cet important projet. Les travaux de réhabilitation et de reconstruction prévus sur le tronçon entre Caplan et Port-Daniel-Gascons au cours des prochains mois sont très ambitieux et montrent de nouveau notre engagement à réhabiliter le chemin de fer de la Gaspésie le plus rapidement possible jusqu'à Gaspé. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Les efforts déployés par notre gouvernement pour accroître le rythme de ce projet tant attendu par les citoyennes et citoyens de la péninsule gaspésienne portent fruit. Une saison des travaux importante est à nos portes, et je ne peux que me réjouir de ces avancées concrètes vers la reprise du transport ferroviaire jusqu'à Gaspé. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Les travaux d'ingénierie sur une trentaine d'infrastructures à réhabiliter ou à reconstruire entre Caplan et Gaspé se poursuivent. Bien que ces travaux ne soient pas visibles sur le terrain, ils sont hautement stratégiques pour l'avancement du projet.

et Gaspé se poursuivent. Bien que ces travaux ne soient pas visibles sur le terrain, ils sont hautement stratégiques pour l'avancement du projet. Des travaux de maintien d'actifs sont aussi en réalisation sur l'ensemble du chemin de fer afin d'assurer la continuité du service de transport ferroviaire entre Matapédia et Caplan et de favoriser sa reprise entre Caplan et Gaspé.

et de favoriser sa reprise entre et Gaspé. La mise en service du tronçon situé entre Caplan et Port-Daniel - Gascons est prévue en 2024. Une réévaluation de l'échéancier et des coûts du tronçon situé entre Port-Daniel - Gascons et Gaspé est en cours.

et - est prévue en 2024. Une réévaluation de l'échéancier et des coûts du tronçon situé entre - et Gaspé est en cours. À ce jour, plus de 100 M$ ont été investis dans la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, et ce, sur l'ensemble des trois tronçons. Ce montant comprend les travaux majeurs effectués pour la réfection et la reconstruction des infrastructures ainsi que les travaux de maintien des actifs.

Une séance d'information publique portant sur le déplacement de la voie ferrée à Port-Daniel - Gascons aura lieu avant le début des travaux.

