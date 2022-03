Réhabilitation de la voie ferrée Tring-Jonction - Thetford - Demande d'engagement du ministre Francois Bonnardel

THETFORD MINES, QC, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Société de développement économique de la région de Thetford (SDE) demande au ministre des Transports du Québec (MTQ), monsieur François Bonnardel, de réaffirmer la volonté et l'engagement du gouvernement du Québec à procéder à la réhabilitation du tronçon de voie ferrée entre Tring-Jonction et Thetford Mines. Le conseil d'administration de la SDE région de Thetford demande également au ministre de confirmer les allocations budgétaires pour réaliser les travaux et de confirmer l'échéancier de mise en service du tronçon en même temps que le tronçon Vallée jonction - Tring-Jonction soit en 2024.

C'est l'essence d'une résolution adoptée à l'unanimité, le 8 mars dernier, par le conseil d'administration de la SDE et transmise au ministre.

L'incertitude et l'inquiétude du milieu des affaires, politique et socioéconomique de la région de Thetford, face à la réalisation et à l'échéancier de mise en service du tronçon, sont plus que jamais présentes. Lors de la première rencontre du comité de suivi du projet, en mai 2021, le MTQ établissait, pour le tronçon Tring-Jonction - Thetford Mines, que la mise en service du tronçon devait se faire à la mi 2025. En février dernier, soit presqu'un an plus tard, le MTQ n'était plus en mesure de définir l'échéancier de réalisation et de mise en service du tronçon Tring-Jonction - Thetford Mines. Les retards sont évidents quant à la réhabilitation du tronçon Tring Jonction - Thetford Mines.

Des entrepreneurs de la région de Thetford ont déjà procédé à des investissements de plusieurs millions de dollars en lien avec le retour du train. Ces gens d'affaires ont besoin d'une assurance quant à la réhabilitation du tronçon. La nécessité d'avoir un calendrier précis de mise en service du tronçon pour la réalisation de projets d'affaires, est évidente.

Il est important de rappeler que, le 10 décembre 2020, l'Assemblée nationale adoptait le projet de loi 66. Ce projet de loi vise à accélérer la réalisation de 180 projets d'infrastructures (écoles, routes, maisons des aînés, etc.) en réduisant notamment les délais des évaluations environnementales. Le prolongement vers Thetford Mines, du chemin de fer Québec Central, fait partie des nombreux projets qui ont été déterminés par le gouvernement du Québec dans ce projet de loi.

