Regroupement pour la chaîne logistique de l'Est québécois - Pôle Québec logistique annonce la nomination de Martin Goulet à titre de directeur général

QUÉBEC, le 28 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Pôle Québec logistique (PQL) est fier d'annoncer la nomination de Martin Goulet au poste de directeur général. Gestionnaire d'expérience spécialisé dans la transformation, la gestion de projets et la refonte des organisations, M. Goulet aura la responsabilité de structurer et développer les activités du regroupement, avec l'objectif d'accroître la compétitivité, l'efficacité et la performance environnementale des joueurs impliqués dans la chaîne logistique de l'Est québécois.

Martin Goulet, directeur général de Pôle Québec logistique (Groupe CNW/Pôle Québec logistique)

Avant d'être recruté par PQL, M. Goulet a notamment œuvré pendant une douzaine d'années au sein de Montréal International, dont les dernières à titre de vice-président - Talents internationaux. Avocat de formation, reconnu comme un visionnaire, il allie le leadership, les compétences et la polyvalence nécessaires pour diriger Pôle Québec logistique dans les prochaines étapes de sa croissance.

« La dernière année et demie a permis de donner des bases solides à Pôle Québec logistique. L'arrivée de Martin Goulet, un gestionnaire chevronné, à la direction générale nous permettra de passer à la prochaine étape, c'est-à-dire de devenir une voix forte et de proposer des solutions concrètes aux défis des acteurs de la logistique et du transport de marchandises de l'Est québécois », soutient le président du conseil d'administration de PQL, Pierre Dolbec.

« Je suis emballé à l'idée de travailler avec les membres de PQL afin de maximiser l'énorme potentiel de la chaîne logistique de l'Est québécois. Nous avons de beaux défis, mais surtout de nombreuses opportunités devant nous afin de faire valoir nos avantages concurrentiels et, ultimement, contribuer davantage au développement économique du Québec », souligne Martin Goulet.

À propos de Pôle Québec logistique (PQL)

Pôle Québec logistique réunit les acteurs de la logistique et du transport de marchandises de l'Est québécois. Le regroupement vise à accroître la performance environnementale, la compétitivité et l'efficacité des joueurs impliqués dans la chaîne logistique, afin de mieux desservir les intérêts économiques du Québec et du Canada. Son territoire couvre l'ensemble des régions longeant le fleuve Saint-Laurent entre la Mauricie et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

