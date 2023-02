Regroupement de deux entreprises spécialisées en moulures en Beauce

Alnordica Fabrication et Moulures 2000 : une addition gagnante

SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON, QC, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Les entreprises Alnordica Fabrication et Moulures 2000, situées respectivement à Saint-Lambert-de-Lauzon et Saint-Patrice-de-Beaurivage, sont extrêmement fières d'annoncer le regroupement de leurs entreprises, effectif dès maintenant.

Bas de vignette : Jean Savoie, Vice-président Moulures 2000, Jimmy Savoie, Directeur de production Moulures 2000, Mario Savoie, Président Moulures 2000, Yannick Dufour, Président d'Alnordica et Daniel Labonté, Vice-Président exécutif Alnordica. (Groupe CNW/Alnordica)

Spécialisées dans la fabrication de moulures d'acier, aluminium, acier inoxydable, cuivre, d'accessoires, produits métalliques de toitures et de revêtement extérieur, les deux entreprises sont confiantes quant à l'avenir de cette fusion et ont la ferme intention de continuer de développer leur présence dans le marché de la vente et production de moulures et de produits métalliques afin de devenir la référence dans le milieu de la construction résidentielle, industrielle, commerciale et agricole.

« Nous sommes extrêmement fiers de nous joindre à Moulures 2000, qui est un joueur clé dans le domaine des produits d'acier et d'aluminium au Québec. Par la qualité de sa main-d'œuvre, cette entreprise a su démontrer son savoir-faire durant les 30 dernières années. En plus de faire profiter de la qualité de nos services à une plus grande clientèle, cette union stratégique nous permettra d'augmenter le volume de production de tous nos produits et de devenir le plus grand manufacturier de moulures de métal léger techno-plié de l'est du Québec », a déclaré le Président d'Alnordica, monsieur Yannick Dufour, lors de l'annonce aux employés des deux organisations.

« Cette association permettra à nos deux organisations de progresser plus rapidement en jumelant nos forces respectives et en continuant de servir notre clientèle à la hauteur de leurs attentes. En collaboration avec Jimmy Savoie, Directeur de production et appuyé par notre nouveau partenaire Alnordica, nous nous chargerons de maintenir avec grand professionnalisme, les opérations quotidiennes chez Moulures 2000 », a mentionné pour sa part le président de Moulures 2000, monsieur Mario Savoie.

Notons qu'en 2023, Alnordica et Moulures 2000 fêtent respectivement leur 60e anniversaire et 30e anniversaire de création. Plusieurs activités seront organisées tout au long de l'année pour souligner ces étapes importantes.

