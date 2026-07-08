Règlement sur les pratiques agroenvironnementales - L'Ordre des agronomes salue son adoption et restera attentif à sa mise en application

MONTRÉAL, le 8 juill. 2026 /CNW/ - L'Ordre des agronomes du Québec accueille favorablement l'adoption du Règlement sur les pratiques agroenvironnementales (RPAE).

Sa mission première demeurant la protection du public, l'Ordre veillera à ce que la mise en œuvre du RPAE soit une réussite. À cette fin, il entend outiller les agronomes afin qu'ils comprennent bien les nouvelles normes et puissent les appliquer avec rigueur. L'Ordre souhaite d'ailleurs collaborer avec le gouvernement à la préparation des différents guides d'accompagnement.

L'Ordre tient également à situer ses attentes quant à l'échéancier de mise en application. L'étalement des mesures dans le temps correspond à une demande qu'il avait formulée au gouvernement lors des consultations. L'année 2027 marquera ainsi le début d'une entrée en vigueur progressive du nouveau règlement. L'Ordre entend assurer avec le gouvernement une transition fluide, qui donnera aux professionnels les moyens d'adapter leurs pratiques. L'Ordre procédera par ailleurs, au cours des prochaines semaines, à une analyse détaillée du RPAE afin d'en mesurer toute la portée.

« Nous accueillons favorablement l'adoption du RPAE. Le cadre réglementaire encadrant la pratique agronomique en environnement n'avait pas fait l'objet d'une mise à jour d'importance depuis une vingtaine d'années. En s'appuyant sur le jugement professionnel des agronomes, ce règlement nous procure de meilleurs moyens pour mettre en place les pratiques exemplaires afin d'optimiser les rendements, tout en préservant nos ressources, dans le cadre de notre mission de protéger le public. Nous poursuivrons le travail avec le gouvernement pour en assurer une mise en œuvre réussie. »

- Michel Montpetit, président de l'Ordre des agronomes du Québec

SOURCE Ordre des agronomes du Québec

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