Registre des loyers : Une idée non nécessaire qui devrait être abandonnée depuis longtemps

MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) constate qu'une fois de plus des organismes veulent s'interposer dans des décisions gouvernementales en créant un "registre des loyers" volontaire, mais volontaire pour qui?

Au Québec il y a près de 1 300 000 logements et combien de logements dans un registre fait maison?

De plus, selon les informations disponibles sur le site, pour "inscrire un loyer" il semble qu'aucune preuve n'est demandée pour confirmer le montant du loyer, n'importe quelle personne qui veut porter atteinte à un propriétaire pourrait utiliser ce moyen et qui vérifiera que le montant est vrai?

"La question se pose : Pourquoi entraver les décisions gouvernementales? Le Gouvernement a clairement exprimé son refus de créer un registre national des loyers en 2021(1). Selon l'APQ, il existe déjà un encadrement législatif et réglementaire qui assure la protection des locataires" d'ajouter Martin Messier, Président de l'APQ.

Pour l'Association des Propriétaires du Québec (APQ), un registre des baux est tout simplement inutile. Les locataires sont déjà protégés plus qu'ailleurs au monde.

D'ailleurs, la disposition qui vise à maintenir le prix du logement suite au départ du locataire doit être abolie, tout simplement. Une protection est accordée au locataire en place, mais en plus de cela le locataire peut demander que le loyer soit réduit à un prix plus bas alors qu'il a librement négocié et signé un contrat, le bail ! C'est tout simplement outrageux de bafouer ainsi la liberté contractuelle des gens.

L'offre et la demande doivent tout simplement régir ce type de situation. Si un logement est trop cher, il ne trouvera pas preneur et le prix sera ajusté en conséquence.

