Régions de l'Outaouais et des Laurentides - Lancement de la cellule d'intervention sur la vitalité de l'industrie forestière

THURSO, QC, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La cellule d'intervention sur la vitalité de l'industrie forestière dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides, dont la création avait été annoncée par le gouvernement du Québec le 28 novembre dernier, est officiellement lancée. La première rencontre a eu lieu ce matin en présence de partenaires, d'industriels forestiers et d'intervenants municipaux et régionaux.

Au sortir de la séance de travail, Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, et Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, ont réitéré l'importance d'assurer la pérennité du secteur forestier de ces deux régions. Le mandat de la cellule consistera à trouver des solutions innovantes et structurantes afin de s'adapter à un environnement d'affaires en évolution et fortement concurrentiel. Pour y arriver, trois instances travailleront de concert, soit un comité directeur, un comité de liaison et un groupe de travail.

Le lancement de la cellule d'intervention s'inscrit dans un ensemble de gestes concrets du gouvernement du Québec visant à soutenir l'industrie forestière régionale. Dans cette foulée, le gouvernement du Québec annonçait le 29 novembre 2019 un soutien financier d'un maximum de 5,3 millions de dollars à la suite de la fermeture de l'usine Fortress Specialty Cellulose (Fortress) de Thurso. Cette mesure de soutien exceptionnelle offerte à toutes les entreprises concernées en Outaouais et dans les Laurentides vise à compenser les frais additionnels engendrés par le déplacement des volumes de bois des entreprises de ces régions vers l'usine de Domtar située à Windsor, en Estrie, d'ici à la mise en place d'une solution durable.

Il est prévu que le profil de l'environnement d'affaires de l'industrie forestière des régions de l'Outaouais et des Laurentides ainsi que le plan de travail et les recommandations à mettre en œuvre pour la saison 2020-2021 seront présentés en mars 2020. Le développement d'un modèle d'affaires intégré, permettant d'améliorer la résilience de la structure industrielle régionale, serait quant à lui effectué d'ici à juin 2020.

« Le milieu forestier régional fait face à des défis importants dont les conséquences se répercutent non seulement sur les entreprises, mais aussi sur les travailleurs. Voilà pourquoi il est impératif de travailler tous ensemble pour en arriver à des résultats concrets. De cette première séance de travail émane une volonté concertée de tous les acteurs du milieu de trouver des solutions durables qui sauront répondre aux préoccupations de l'industrie forestière et de l'ensemble des acteurs régionaux, et cela me confirme que j'ai raison d'avoir confiance dans la cellule d'intervention. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Mes pensées vont d'abord aux travailleurs de l'usine de Thurso. Ce sont des amis, des membres de la famille. Ce sont des gens que l'on côtoie tous les jours. Nous sommes conscients que ce n'est pas une situation facile pour eux. Fortress joue un rôle déterminant dans la structure industrielle forestière en Outaouais, mais aussi dans les Laurentides. La fermeture définitive de l'usine affaiblirait considérablement la viabilité de plusieurs autres entreprises de la région, notamment des scieries. Je travaille sans relâche avec mes collègues afin de trouver un investisseur qui permettra la relance de l'entreprise et de préserver ces emplois dans notre région. »

M. Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

