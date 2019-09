Régionalisation de l'immigration - Une présence accrue du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration en Abitibi-Témiscamingue

AMOS, QC, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), M. Simon Jolin-Barrette a profité de son passage devant la Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Abitibi, à Amos, pour faire d'importantes annonces en matière d'immigration. Ainsi, le Ministère quadruple ses effectifs dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Un déploiement sans précédent du MIFI dans les régions du Québec et une bonification des services aux entreprises ont été annoncés le 28 août dernier par le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. Simon Jolin-Barrette, en compagnie du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), M. Jean Boulet. Ces nouvelles mesures représentent un investissement majeur de 8,3 M$ du MIFI.

Les nouveaux employés du MIFI s'installeront dans les bureaux de Services Québec et les centres locaux d'emploi. Leur travail s'exercera en complémentarité avec celui des employés du MTESS.

Déploiement du MIFI en Abitibi-Témiscamingue

Déploiement institutionnel

Trois nouveaux points de services ouvriront à La Sarre, Amos et Ville-Marie, s'ajoutant ainsi aux deux antennes de Rouyn-Noranda et à celle de Val-d'Or, pour un total de six antennes en Abitibi-Témiscamingue. Ces antennes s'intégreront aux bureaux existants de Services Québec afin de mieux répondre aux besoins des entreprises et de la région.

Déploiement de ressources humaines

Afin d'assurer une présence suffisante en Abitibi-Témiscamingue et de mieux servir les différents partenaires, sept employés s'ajoutent aux deux déjà en poste pour un total de neuf représentants du Ministère sur le territoire. Le personnel du MIFI se voit ainsi multiplié par quatre.

Bonification des services aux entreprises en immigration

Pour assurer les nouveaux services aux entreprises, le Ministère a créé le nouveau poste de conseiller en immigration régionale. Ces conseillers offriront des services personnalisés et de proximité aux entreprises. Leur nouveau mandat consistera notamment à :

informer les entreprises et les accompagner dans les différents programmes existants d'immigration permanente ou temporaire et les aides financières disponibles ;

traiter les demandes des entreprises directement en région ;

guider les employeurs qui souhaitent utiliser le « Portail employeurs » disponible sur la plateforme Arrima ;

soutenir les agents d'aide à l'intégration pour accompagner les personnes immigrantes.

Aide financière dans le cadre du programme Mobilisation-Diversité

Le ministre Simon Jolin-Barrette a également profité de son passage à Amos pour annoncer une subvention de 78 500 $ à la MRC d'Abitibi dans le cadre du programme Mobilisation-Diversité. Le PMD permet d'appuyer les municipalités ainsi que les OBNL dans l'édification de collectivités plus accueillantes et inclusives. En effet, ce soutien favorisera l'établissement durable des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles hors de la région métropolitaine de Montréal et leur pleine participation, en français, à la société québécoise.

Citations

« Ce grand déploiement des effectifs du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration ainsi que cette bonification de services aux entreprises s'inscrivent dans la continuité logique des réformes que nous avons mises en place ces derniers mois. En s'assurant d'être davantage présent dans toutes les régions du Québec et en devenant une référence régionale forte, le Ministère réaffirme son leadership en matière de sélection, de francisation et d'intégration. Nous allons travailler en complémentarité avec le MTESS pour soutenir les entreprises et le dynamisme économique en Abitibi-Témiscamingue. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et l'Intégration

« Je salue l'arrivée de ces nouveaux conseillers en immigration régionale en Abitibi-Témiscamingue. Ce déploiement du MIFI dans la région facilitera l'accès aux services gouvernementaux en matière d'immigration, en plus de contribuer à l'accueil et à l'intégration des personnes immigrantes. La rareté de la main-d'œuvre est un enjeu de société et il est de notre devoir de travailler tous ensemble afin de trouver des solutions adaptées aux réalités de toutes les régions, notamment celle de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

« Je suis très heureuse des annonces effectuées aujourd'hui par le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Le déploiement de trois nouvelles antennes et de sept nouveaux employés représente une excellente nouvelle pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue et pour la circonscription d'Abitibi-Ouest. Ce sont les personnes immigrantes et les entrepreneurs locaux qui bénéficieront de cette offre de services bonifiée. »

Suzanne Blais, Députée d'Abitibi-Ouest

