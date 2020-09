Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Québec accorde une aide financière de 381 000 $ pour la recherche dans le secteur minier

QUÉBEC, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, annonce qu'une aide financière de 381 000 $ est accordée à un projet de recherche de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) relativement au secteur minier.

L'aide financière provient du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et du Fonds de recherche du Québec -- Nature et technologies (FRQNT), dans le cadre du Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier. Ce programme vise à soutenir l'innovation technologique et la mise au point de nouveaux procédés pour aider l'industrie minière à relever à la fois les défis environnementaux et les défis techniques posés par le contexte géologique québécois. Il s'adresse aux chercheurs universitaires et collégiaux pour des projets de deux à trois ans.

Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière totale de 7,4 millions de dollars en 2020-2021 à ce programme de recherche pour soutenir le secteur minier. Ainsi, 21 projets répartis dans des établissements de cinq régions du Québec bénéficieront de cet investissement.

L'aide financière est accordée à la suite d'un processus de sélection qui a débuté en juin 2019, après le lancement d'un premier appel de propositions. Une analyse a été faite par des comités de pertinence et scientifiques. La vingtaine de projets qui seront financés sont appuyés par l'industrie minière. Le Programme encourage le partenariat et la collaboration entre plusieurs entreprises ou acteurs clés du secteur.

L'aide financière accordée à l'UQAC servira à financer un projet de reconnaissance optique automatisée des minéraux par apprentissage automatisé (intelligence artificielle).

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir l'expertise scientifique du Québec pour améliorer la performance technique, environnementale et technologique de l'industrie minière québécoise, un de nos piliers économiques. Le solide partenariat entre le Ministère et le FRQNT permet de relever les défis d'un développement minier durable. Bon succès aux chercheurs et aux établissements dans la poursuite de leurs projets! »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le projet de reconnaissance optique automatisée des minéraux par apprentissage automatisé est un autre exemple probant de l'expertise de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il ne fait aucun doute que cette initiative sera marquée du sceau du succès et que toute la région pourra en être très fière. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier s'inscrit dans les actions prévues dans la Vision stratégique du développement minier au Québec 2016-2021, notamment afin d'assurer un financement de la recherche stable et prévisible dans le domaine minier.

L'axe de recherche du projet de l'UQAC touchera le développement et l'optimisation des outils géoscientifiques et géomatiques.

Le FRQNT est un organisme public qui relève du ministre de l'Économie et de l'Innovation. Il a pour mission entre autres de promouvoir et d'aider financièrement la recherche dans les domaines des sciences naturelles, des sciences mathématiques et du génie.

Le secteur minier joue un rôle de premier plan dans l'économie du Québec avec plus de 30 000 emplois directs et indirects et 21 mines actives.

Liens connexes :

La liste complète des 21 projets financés au Québec est accessible sur le site Web du MERN au https://mern.gouv.qc.ca/mines/programmes/recherche-en-partenariat-developpement-durable-secteur-minier/.

Pour plus d'information sur le FRQNT, consultez le www.frqnt.gouv.qc.ca.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles

https://twitter.com/mern_quebec

Source :

Marie-Eve Thérien

Conseillère politique aux communications et

responsable des travaux parlementaires

Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et

ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Tél. : 418 643-7295

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Liens connexes

https://mern.gouv.qc.ca/