Région de Montréal - Québec accorde une aide financière de près de 3 M$ pour la recherche dans le secteur minier

QUÉBEC, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, annonce qu'une aide financière de 2 977 000 $ est accordée à huit projets de recherche dans la région de Montréal, principalement à l'École Polytechnique, relativement au secteur minier.

L'aide financière provient du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et du Fonds de recherche du Québec -- Nature et technologies (FRQNT), dans le cadre du Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier. Ce programme vise à soutenir l'innovation technologique et la mise au point de nouveaux procédés pour aider l'industrie minière à relever à la fois les défis environnementaux et les défis techniques posés par le contexte géologique québécois. Il s'adresse aux chercheurs universitaires et collégiaux pour des projets de deux à trois ans.

Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière totale de 7,4 millions de dollars en 2020-2021 à ce programme de recherche pour soutenir le secteur minier. Ainsi, 21 projets répartis dans des établissements de cinq régions du Québec bénéficieront de cet investissement.

L'aide financière est accordée à la suite d'un processus de sélection qui a débuté en juin 2019, après le lancement d'un premier appel de propositions. Une analyse a été faite par des comités de pertinence et scientifiques. La vingtaine de projets qui seront financés sont appuyés par l'industrie minière. Le Programme encourage le partenariat et la collaboration entre plusieurs entreprises ou acteurs clés du secteur.

Voici la liste des projets financés dans la région de Montréal :

Établissement Titre du projet Aide financière École Polytechnique Optimisation de l'imagerie sismique en onde complète pour l'exploration minière 381 000 $ École Polytechnique Analyse des données pour la maintenance préventive et prédictive des équipements miniers 377 190 $ École Polytechnique Optimisation des opérations minières en temps réel 381 000 $ École Polytechnique Développement de critères hydrogéotechniques et opérationnels pour améliorer la stabilité à long terme des haldes de roches stériles et des ouvrages miniers mettant en valeur les stériles 381 000 $ École Polytechnique Gestion et restauration progressive des aires d'entreposage de résidus miniers filtrés générateurs de drainage minier acide 381 000 $ École Polytechnique Nouvelles approches d'évaluation et de réduction des risques géotechniques pour les résidus miniers réactifs entreposés en surface 313 690 $ Université Concordia Couplage d'un procédé électrochimique et de la distillation membranaire pour la production d'eau recyclable de haute qualité à partir d'eaux usées minières 381 000 $ Université McGill La Congélation des sols basée sur les énergies renouvelables comme solution d'adaptation pour une exploitation minière durable dans le Nord sous un climat changeant 381 000 $ TOTAL

2 976 880 $

« Notre gouvernement est fier de soutenir l'expertise scientifique du Québec pour améliorer la performance technique, environnementale et technologique de l'industrie minière québécoise, un de nos piliers économiques. Le solide partenariat entre le Ministère et le FRQNT permet de relever les défis d'un développement minier durable. Bon succès aux chercheurs et aux établissements dans la poursuite de leurs projets! »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Les différents projets mis en avant démontrent, une fois de plus, la qualité de la recherche des établissements d'enseignement montréalais et du travail rigoureux de ses chercheurs. Nul doute que les initiatives financées permettront un rayonnement qui s'étendra bien au-delà des limites de la métropole, en plus de contribuer à l'avancement du secteur minier. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Le Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier s'inscrit dans les actions prévues dans la Vision stratégique du développement minier au Québec 2016-2021, notamment afin d'assurer un financement de la recherche stable et prévisible dans le domaine minier.

Le FRQNT est un organisme public qui relève du ministre de l'Économie et de l'Innovation. Il a pour mission entre autres de promouvoir et d'aider financièrement la recherche dans les domaines des sciences naturelles, des sciences mathématiques et du génie.

Le secteur minier joue un rôle de premier plan dans l'économie du Québec avec plus de 30 000 emplois directs et indirects et 21 mines actives.

