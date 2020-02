Région de la Chaudière-Appalaches - Un individu condamné pour braconnage : plus de 6 000 $ d'amendes

QUÉBEC, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que les agents de protection de la faune de Thetford Mines ont mis fin aux activités de braconnage d'un individu particulièrement actif.

M. Kim Boudjack, de la municipalité d'Irlande, a plaidé coupable à plusieurs infractions en matière faunique. Il devra payer des amendes totalisant près de 6 000 $ en plus de la perte de son certificat du chasseur pour deux ans. Les faits reprochés se sont déroulés dans le secteur de la route Marcheterre dans la municipalité d'Irlande.

L'enquête amorcée en 2015 a démontré que M. Boudjack chassait le cerf de Virginie sans permis, qu'il utilisait des armes non autorisées pour ce gibier et qu'il récoltait plus de cerfs que la limite permise par la réglementation. De plus, l'individu piégeait sans avoir la certification requise. Lors de l'enquête, les agents de protection de la faune du bureau de Thetford Mines ont perquisitionné la résidence de l'individu et ont saisi deux armes à feu, une remorque de VTT, deux têtes ainsi que plusieurs kilos de viande de cerfs de Virginie, un renard roux et d'autres objets divers.

Infractions Amendes Chasse au gros gibier sans permis 500 $ d'amende, 146 $ de frais

juridiques et contribution de 40 $ Avoir piégé sans permis 250 $ d'amende, 73 $ de frais

juridiques et contribution de 40 $ Avoir chassé le gros gibier à l'aide d'un

engin interdit 500 $ d'amende, 146 $ de frais

juridiques et contribution de 40 $ Avoir eu en sa possession du gros

gibier abattu illégalement 2500 $ d'amende, 625 $ de frais

juridiques et contribution de 625 $ Possession illégale d'un renard roux 500 $ d'amende, 146 $ de frais

juridiques et contribution de 40 $

Collaboration de la population

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant toute information pertinente à l'enquête qui découle de cette opération d'envergure ou tout geste qui va à l'encontre du patrimoine faunique ou de ses habitats à SOS Braconnage au 1 800 463-2191, en ligne ou au bureau de protection de la faune le plus près. L'information demeure confidentielle.

