Région de l'Estrie - Québec accorde une aide financière de 381 000 $ pour la recherche dans le secteur minier

QUÉBEC, le 21 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, annonce qu'une aide financière de 381 000 $ est accordée à un projet de recherche de l'Université de Sherbrooke, dans la région de l'Estrie, relativement au secteur minier.

L'aide financière provient du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et du Fonds de recherche du Québec -- Nature et technologies (FRQNT), dans le cadre du Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier. Ce programme vise à inciter les chercheuses et les chercheurs québécois œuvrant dans des champs disciplinaires variés à aider l'industrie minière à relever les défis techniques, environnementaux et technologiques posés par le contexte géologique québécois. Il s'adresse aux chercheurs universitaires et collégiaux pour des projets de deux à trois ans.

Le gouvernement du Québec a confirmé une aide financière totale de près de 7,2 millions de dollars dans le cadre de ce programme de recherche pour soutenir le secteur minier. Ainsi, 21 projets répartis dans des établissements de sept régions du Québec bénéficieront de cet investissement.

Cette aide est accordée à la suite d'un processus de sélection qui a débuté en juin 2020, après le lancement d'un deuxième appel de propositions. Une analyse a été faite par un comité de pertinence et ensuite par un comité scientifique. Les projets qui seront financés sont appuyés par l'industrie minière. Le programme encourage le partenariat et la collaboration entre plusieurs entreprises ou acteurs clés du secteur.

L'aide financière accordée à l'Université de Sherbrooke servira à financer l'étude des végétaux rustiques de la Fosse du Labrador pour étudier l'érosion éolienne et établir un couvert végétal sur les parcs à résidus nordiques.

Citations :

« La recherche est essentielle pour contribuer à la prospérité et au développement durable. C'est aussi un élément important pour rendre notre industrie minière plus compétitive. Grâce au partenariat du Ministère avec le FRQNT, je suis heureux de soutenir l'expertise scientifique québécoise et les travaux qui auront des retombées à large portée pour le secteur minier. Félicitations aux responsables des projets de recherche et bonne continuation! »

M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis très fier des travaux réalisés par les chercheurs de l'Université de Sherbrooke. Leur travail continuera de rayonner au Québec pour le développement durable du secteur minier et aussi du milieu nordique. »

M. François Bonnardel, ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Le Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier s'inscrit dans les actions prévues dans la Vision stratégique du développement minier au Québec 2016-2021 et dans le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, notamment afin d'assurer un financement de la recherche stable et prévisible dans le domaine minier. Un troisième appel de propositions est en cours.

et dans le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, notamment afin d'assurer un financement de la recherche stable et prévisible dans le domaine minier. Un troisième appel de propositions est en cours. Le FRQNT est un organisme public qui relève du ministre de l'Économie et de l'Innovation. Il a pour mission entre autres de promouvoir et d'aider financièrement la recherche dans les domaines des sciences naturelles, des sciences mathématiques et du génie.

Le secteur minier joue un rôle de premier plan dans l'économie du Québec avec plus de 32 000 emplois directs et indirects, 22 mines actives et 29 projets miniers qui ont atteint au moins l'étape de la mise en valeur.

