Région de l'Abitibi-Témiscamingue - PROLONGATION DE LA CONSULTATION SUR DES TRAVAUX FORESTIERS

ROUYN-NORANDA, QC, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite d'un problème informatique, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) prolonge jusqu'au 27 février 2022 la consultation publique portant sur les coupes de bois et les activités forestières inscrites dans les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) de l'Abitibi-Témiscamingue.

Au cours des prochaines années, différents travaux seront réalisés dans la forêt publique de l'Abitibi-Témiscamingue. Les plans faisant actuellement l'objet de la consultation publique indiquent les secteurs où l'on pourrait effectuer de la coupe de bois, de la préparation de terrain, du reboisement, du débroussaillage, etc. Des chemins et des infrastructures devront également être construits ou améliorés pour accéder aux éventuels chantiers.

Les professionnels du Ministère souhaitent entendre les utilisateurs de la forêt sur leurs préoccupations en lien avec les activités planifiées. Ces derniers peuvent prendre connaissance des travaux prévus et transmettre leurs commentaires en ligne sur le site Web du MFFP, au moyen d'une carte interactive au plus tard le 27 février 2022. Les personnes ne disposant pas d'un service Internet ou souhaitant plus de renseignements sont invitées à communiquer directement avec une représentante du MFFP auprès de l'unité de gestion visée parmi les suivantes.

Unité de gestion du Témiscamingue

75, rue des Oblats Nord

Ville-Marie (Québec) J9V 1J2

Téléphone : 819 629-6494

[email protected] Unité de gestion de

Rouyn-Noranda

70, avenue Québec

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6R1

Tél. : 819 763-3388

[email protected] Unité de gestion du

Lac-Abitibi

645, 1re Rue Est

La Sarre (Québec) J9Z 3P3

Tél. : 819 339-7623

[email protected]





Unité de gestion

de l'Harricana-Sud

1122, route 111 Est

Amos (Québec) J9T 1N1

Téléphone : 819 444-5238

[email protected] Unité de gestion

de Val-d'Or

420, boulevard Lamaque

Val-d'Or (Québec) J9P 3L4

Téléphone : 819 354-4611

[email protected] Unité de gestion

de la Mégiscane

250, 14e Avenue Est

Senneterre (Québec) J0Y 2M0

Téléphone : 819 737-2350

[email protected]

Tous les détails liés au fonctionnement de la consultation figurent sur le site Web du MFFP.

Pour être informé des prochaines consultations publiques du Ministère dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, veuillez en faire la demande à [email protected] en inscrivant Demande d'inscription sur la liste de diffusion dans l'objet de votre courriel.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Renée Nolet

Conseillère en communication

Direction générale du secteur nord-ouest

[email protected]

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs